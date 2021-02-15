Üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK Başkanı'ndan son dakika açıklaması

Üniversitelerde yüz yüze eğitimle ilgili son dakika açıklaması geldi. YÖK Başkanı Yekta Saraç 'Üniversitelerde yüz yüze eğitim konusunda Sağlık Bakanlığının görüşünün bu hafta içi netleşeceğini umuyoruz.' dedi.



'BAKANLIĞIN GÖRÜŞÜNÜ BU HAFTA BEKLİYORUZ'



Akademik düzeyde eğitim kurumlarının açılması ve koronavirüs tedbirleri kapsamında oluşturulacak formülle yüz yüze eğitimin geçilmesine ilişkin YÖK Başkanı Saraç'tan son dakika açıklaması: 'Sağlık Bakanlığımız konuyla ilgili üniversitelerin açılmasına yönelik görüşünü bu hafta içinde netleştirecek. Beklentimiz bu yönde'



'GECİKMEDEN KARAR ALACAĞIZ'



Bilindiği üzere YÖK tarafından Sağlık Bakanlığına Bahar dönemindeki eğitim öğretime ilişkin görüşü sorulmuştur. Sağlık Bakanlığının görüşü belirsizliğin giderilmesi için önemlidir. Sağlık Bakanlığından gelecek görüş istikametinde gecikmeksizin gerekli kararlar alınacaktır.