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TikTok fenomenlerinin dizisi tepki çekti!

Doğan Holding çatısı altında kurulan dijital dizi izleme platformu Blu TV bir ilke imza attı. Dijital video paylaşım uygulaması TikTok fenomenlerini aynı kadroya toplayan Blu TV, çok yakında yeni dizisi ‘Hiç' ile ekranlara gelecek. Platformun mevcut aboneleri yeni dizinin duyurulmasına pek sevinmedi. Taylan Meydan ve Caner Topçu gibi genç isimlerin başrolünde oynadığı dizi daha yayınlanmadan eleştirilere maruz kaldı. Dizinin fragmanını gören izleyiciler, “Üyeliği iptal ediyorum” ve “Blu TV bu proje ile kendi ipini kestin” yorumlarında bulundu.

Güncel / 15 Şubat 2021 Pazartesi 10:47
TikTok fenomenlerinin dizisi tepki çekti!

'Türkiye'nin internet televizyonu' sloganı ile yola çıkan Blu TV, Sıfır Bir'den sonra Adana'dan bir aykırı dizi daha çıkardı. 'Hiç' dizisi şu an için 8 bölüm yayınlanacak. Dizinin oyuncu kadrosu, Tik Tok isimli sosyal ağda yayınladıkları videolarla ünlenen isimlerden oluşuyor. 19 Şubat'ta tamamı yayınlanacak dizinin ilk fragmanı görücüye çıktı.

Taylan Meydan ve Caner Topçu, isimli genç isimler Hiç dizisinin başrolünde bulunuyor. Farklı bir format ile yayına hazırlanan dizinin çekimleri de Adana'da yapılıyor. Blu TV'nin aykırı dizisi 'Sıfır Bir' beğeni toplamıştı ancak yeni dizi 'Hiç' tepki yağmuruna tutuldu.

Doğanay, Uzun Makarna, Semih Varol ve Sera gibi isimler Tik Tok ile ünlendikten sonra şimdi de Hiç dizisinde herkesin dikkatini çekecek. Dizinin ilk fragmanını gören izleyiciler tepki gösterdi. Dizinin oyuncu kadrosunu beğenmeyen Blu TV kullanıcıları, "Üyeliği iptal ediyorum" ve "Blu TV bu proje ile kendi ipini kestin" yorumlarında bulundu.

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