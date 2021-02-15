Tesla'nın kamyonunun menzili belli oldu

Elon Musk, Joe Rogan ile yakın zamanda yaptığı bir röportajda Tesla Semi elektrikli kamyonunun başlangıçta planlanandan daha küçük bir pil kapasitesi alacağını söyledi.



2022 yılında seri üretime girmesi planlanıyor



Elon'a göre, Tesla Semi'nin 480 km'ye kadar mal taşıyabilen temel versiyonu 500 kWh bataryaya sahip olacak. Girişimci, bu tür bir verimliliğin, aracın şasisinin yapısal bir parçası olarak kendi 4680 pil hücresine sahip bir pil paketi kullanımıyla sağlanacağını açıkladı.



Genişletilmiş menzilli bir sürüm de planlanmakta, ancak yalnızca temel sürüm pazara girdikten sonra piyasaya sürülecek. Tesla Semi, 2017 yılında duyurulmuş ve elektrikli kamyonun tek bir şarjla 480 ila 800 km arasında menzil sunacağı belirtilmişti.



Bunun da 600 ila 1000 kWh kapasiteli bir çekiş aküsü gerektirmesi bekleniyordu. Tesla Semi'lerin ilk partisi bu yıl üretilecek. Ancak seri üretime 2022 yılından önce başlanması beklenmiyor. Kaynak : Donanım Haber