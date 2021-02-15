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Sözcü gazetesinin Yozgatlı çiftçi yalanının altından bakın ne çıktı!

CHP’nin yalan makinesi Sözcü Gazetesi’nin “Traktörüne haciz gelen çiftçi öldü” haberinin yalan olduğu ortaya çıktı. Yetkililer Sözcü gazetesinin Yozgatlı çiftçi dramı adı altında yalan haberini yaptığı Osman Yılmaz’ın 1 yıl önce vefat ettiğini, vefatının haciz olayı ile ilgisinin olmadığını, Yılmaz’ın kronik rahatsızlıkları olan bir kişi olduğunu ifade ettiler.

Güncel / 15 Şubat 2021 Pazartesi 10:53
Sözcü gazetesinin Yozgatlı çiftçi yalanının altından bakın ne çıktı!

Sözcü Gazetesi'nde yer alan haberde 'Yozgat'ın Yerköy İlçesi'nde çiftçi dramı yaşandı. Küçük Nefes Köyü'nde bir süre önce vefat eden Osman Yılmaz'ın, traktörüne haciz gelmesine dayanamayarak ertesi gün kalp krizi geçirdiği bildirildi. Osman Yılmaz'ın yine çiftçi oğlu Ali İhsan Yılmaz, 'Pancar tarlada kalınca, tefeciden babamın aldığı 25 bin lirayı ödeyemedik'' dediği iddia edildi

ÇİFTÇİ DEĞİL DOLANDIRICI ÇIKTI
Yozgat Yerköy'lü Osman Yılmaz'ın 1 yıl önce vefat ettiği belirtilirken, 3 yıl önce Çankırı'dan biçer-döver makinesi satın aldığı ancak makinenin borcunu ödemediği, bu nedenle de makineyi satan esnafın alacağını almak için icra yoluna başvurmak zorunda kaldığı öğrenildi.




Osman Yılmaz'ın vadeli olarak satın aldığı pancar söküm makinesini bir başka kişiye peşin olarak sattığı ancak, makineyi satın aldığı esnafa da borcunu ödemediği ortaya çıktı. Esnafa borcunu ödememesi üzerine bu esnafın da alacağını almak için icraya başvurmak zorunda kaldığı bildirildi.

Osman Yılmaz'ın oğlu Ali İhsan Yılmaz ise 2 sene önce ektiği şeker pancarını zamanında söküm yaparak Çorum Şeker Fabrikası'na teslim etmedi. Bir özel bankadan çektiği krediyi de ödemediği için özel bankanın şikayeti ile 3 ay tazyik hapsi yattı.

Ali İhsan Yılmaz'ın 'Pancar tarlada kalınca, tefeciden babamın aldığı 25 bin lirayı ödeyemedik' iddiasının da yalan olduğu 25 Bin TL borcun 2014 yılında bir şahıstan alındığı, geri ödenmediği ve açılan davanın hala sürdüğü belirtildi

Yetkililer; Osman Yılmaz'ın 1 yıl önce vefat ettiğini, vefatının haciz olayı ile ilgisinin olmadığını, Yılmaz'ın kronik rahatsızlıkları olan bir kişi olduğunu ifade ettiler.

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