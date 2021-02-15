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Sarıyer'de araçlar kara gömüldü: Vatandaşlar yolları kendi imkanlarıyla temizledi

İstanbul'da iki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle Sarıyer'de araçlar kara gömüldü. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla yolları temizledi.

Güncel / 15 Şubat 2021 Pazartesi 09:46
Sarıyer'de araçlar kara gömüldü: Vatandaşlar yolları kendi imkanlarıyla temizledi

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde ara sokaklar kapandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından ana arterlerde kar küreme ekipleri tarafından tuzla çalışmalarıyla sorun yaşanmazken, ara sokaklar karla kaplandı. İşe gitmek için evden çıkan vatandaşlar kendi imkanlarıyla yolları açtı.




Sarıyer Kocataş Mahallesi'nde işe gitmek için aracını ve yolu temizleyen Muammer Aktaş, 'Ana yollar açık ama ara sokaklar kapalı. Belediye ekipleri yeni geldi. Temizleyip işe gideceğim. Kar uyarısı yapılmıştı ancak bu kadar beklemiyordum. Kardan aracım gözükmüyor' dedi.




Servis şoförü Muammer Kozalak da ara sokakların kapalı olması nedeniyle personeli almak için yarım saat geciktiğini belirterek, 'Kardan dolayı araç ilerlemedi, yarım saat geciktik personeli almak için. Yolu şimdi açabildiler' diye konuştu. Kızının aracını ve sokaktaki karı temizleyen Hayrettin Kuru ise, 'Kızım işe gidecek onu aracını ve yolu temizliyorum. Ana arterlerde sıkıntı yok ama ara sokaklar kapalı. Kızım işe gidebilirse gidecek' dedi.

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