İyi Parti'den Yavaş'a şok! İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı da çalışmadığını teyit etti!

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Şenol Sunat katıldığı canlı yayında yolların tuzlanmadığını söyleyerek Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın çalışmadığını teyit etti.
Ankara'da bugün sabah saatlerinde başlayan kar ilerleyen saatlerde şiddetini arttırdı. Şiddetini arttıran kar ile Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yetersiz hizmeti bir araya gelince bir çok ilçede buzlanma nedeniyle kazalar meydana geldi. Trafikte zor anlar yaşayan sürücüler Yavaş yönetimindeki ABB'ye isyan etti. Bir çok yolda uzun araç kuyrukları oluştu.