İyi Parti'den Yavaş'a şok! İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı da çalışmadığını teyit etti!

Ankara'da bugün sabah saatlerinde başlayan kar ilerleyen saatlerde şiddetini arttırdı. Şiddetini arttıran kar ile Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yetersiz hizmeti bir araya gelince bir çok ilçede buzlanma nedeniyle kazalar meydana geldi. Trafikte zor anlar yaşayan sürücüler Yavaş yönetimindeki ABB'ye isyan etti. Bir çok yolda uzun araç kuyrukları oluştu.



CANLI YAYINDA TEYİT ETTİ!



İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Şenol Sonat da, Yavaş'ın mağdur ettiği insanlardan birisiydi. Sonat, Habertürk'te katılacağı canlı yayına Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yolları tuzlamaması nedeniyle evinden katılmak zorunda kaldı. Yollar tuzlanmadığı için evinden çıkamayan Sonat, Yavaş'ın çalışmadığını canlı yayında teyit etmek zorunda kaldı.



İşte o görüntüler;





