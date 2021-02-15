IŞİD yapınca katliam! PKK yapınca...!!! TTB yine şaşırtmadı!

Daha önce de terör örgütü PKK'ya yakın durmalarıyla büyük tepki çeken Türk Tabipler Birliği (TTB), Gara'da şehit edilen 13 vatandaşımız için yayınladığı tweette PKK ve katliam kelimelerini hiç kullanmaması büyük tepki topladı.



TTB'NİN SAMİMİYETSİZ PAYLAŞIMI!



Birliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda; 'Acılarını paylaşıyoruz! Gara'da yaşamını yitirenlerin kederli ailelerine başsağlığı ve sabırlar diliyor, acılarını paylaşıyor ve 13 yurttaşımızın sağ salim kurtarılamaması nedeniyle de çok üzgün olduğumuzu belirtiyoruz' ifadelerini kullandı.







Oysa aynı birlik IŞİD'ın Kobane'de yaptıkları için 'Barbarlık bu olsa gerek' gibi sert bir dille tepki göstermişti.







TTB'nin samimiyetsiz tavrı sosyal medyada da büyük tepki topladı.



