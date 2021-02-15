İBB'nin 15 Temmuz Şehitleri Köşesi şimdi de 'sevgililer günü' kutlamalarına sahne oldu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sonrası, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait binada, “Bu vatan kahraman şehitlerine minnettardır. Unutmayacağız” yazısının ve şehitlerin fotoğraflarının yer aldığı bir köşe oluşturulmuştu.











2021'e girmeden önce balonlar ve ışıklarla süslenerek yeni yıl köşesine dönüştürülen ve daha sonra eski haline döndürülmeyen duvar, şimdi de 'sevgililer günü' kutlamalarına sahne oldu. Kırmızı balonlarla kalp şeklinde süslenen köşede, İBB'nin reklamı yapıldı.