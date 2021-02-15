CHP'yi sarsan intiharda video ortaya çıktı!

CHP'de Partisinin bayraklarını asarken geçirdiği kaza neticesinde bir gözünü kaybeden ve CHP yöneticilerinin verdiği iş sözünü tutmaması sonrasında intihar eden CHP Kartepe Meclis Üyesi Tugay Adak'ın ölmeden önce, gözünü kaybettiği olayı anlattığı konuşmasının görüntüleri ortaya çıktı.



Adak'ın, kürsüde partisi için gözünü kaybettiğini anlattığı konuşmanın görüntüleri, onlarca vatandaş tarafından sosyal medyadan paylaşıldı. Vatandaşlar yaptıkları paylaşımlarda CHP'li yöneticilere tepki gösterdi. Adak'ın gündem olan konuşmasında ,'2014 yerel seçimlerinde parti bayrağını asarken bir kaza geçirdim ve sağ gözüm şu anda yüzde 100 görmüyor.



'BU PARTİ İÇİN GÖZÜMÜ KAYBETTİM'



Bu süreçte birbirimizi karalayarak hiçbir şey olmayacağını söylemek istiyorum. Bizler emekten bahsediyoruz, emekten bahsediyoruz. 2019 seçimlerinden hepimizin birlik olup, bu ülkenin geleceği için savaşmamız gerekiyor. Bizler birleşerek, 'bizim gençler yılmaz yılmaz' diyerek mücadele etmeliyiz. Ben bu partinin bayrağını astım, bir gözümü kaybettim. Hiç çekinmedim. Genel seçimlerde çıktım, yine astım. Asmaya devam edeceğim. Mücadelemden hiçbir zaman vazgeçmeyeceğim' sözlerine yer veriyor.



CHP Kocaeli Gençlik Kolları'nda görev alan ve son seçimde partisinden Kartepe Belediyesi Meclis Üyesi seçilen 28 yaşındaki Tugay Adak, maddi problemlerinin olduğunu söyleyerek 10 Şubat tarihinde Kocaeli'nin İzmit ilçesi D100 Karayolu'nda bulunan üst geçitten atlayarak yaşamına son vermişti. Adak'a gözünü kaybetmesinin ardından parti yöneticilerinin iş vaadinde bulunduğu, ancak 7 yıldır işe alınmadığı belirtildi.



20'DEN FAZLA PARTİLİ İSTİFA ETTİ

YAŞANAN acı olayın ardından CHP Kandıra İlçe Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Uçar, CHP Kartepe İlçe Yöneticileri Fatih Harbi, Elif Sert ve Yasin Çakmak ile CHP Kartepe Gençlik Kolları eski Başkanı ve İlçe Yöneticisi Cihan Çakır başta olmak üzere 20'den fazla partili, Adak'ın yalnız bırakıldığını ve bu sebeple öldüğünü söyleyerek partiden istifa ettiklerini duyurdu.



Sosyal medya hesapları üzerinden partililer ve vatandaşlar Tugay Adak'ı yalnız bırakan parti yöneticilerine tepki gösterdi.