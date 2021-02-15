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Banu Avar CHP medyasını böyle ifşa etti!

Ulusalcı kimliği ile tanınan yazar Banu Avar, katıldığı bir canlı yayında CHP yandaşı medyanın iç yüzünü ifşa etti.

Güncel / 15 Şubat 2021 Pazartesi 07:14
Banu Avar CHP medyasını böyle ifşa etti!

Kendilerinden olmayan herkesi yandaşlıkla itham eden CHP zihniyeti, medyada da tekelleşiyor. Kendileri gibi düşünmeyenlere tahammül edemeyen CHP medyası, ‘basın özgürlüğü’ ilkesini ayaklar altına alıyor.

Ulusalcı kimliği ile tanınan yazar Banu Avar, bir youtube kanalında katıldığı programda muhalif medyanın içerisinde bulunduğu durumu gözler önüne serdi.

CHP’nin kanalı Halk TV’ye bedava program yapmayı teklif ettiğini söyleyen Avar, CHP’yi eleştireceğini düşünerek bu teklifi kabul etmediklerini açıkladı.

Avar şunları söyledi;

“Halk TV’ye bedava program teklif ettim. Hiç bir para talebim yoktu hatta bunu Semra Topçu’ya söyledim. Baktım Semra bana dönmüyor. Anladım hicap etti o. Utandı. Belli ki iyi dönüş almadı. Beni de arayamadı. Halk TV’de böyle diyor. Çünkü herkes kendi yandaşını istiyor. CHP’li olacaksın. Ben değilim yani. Ben partili değilim.”



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