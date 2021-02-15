Bakan Koca ilk kez paylaştı! İl il vaka sayıları!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka sayısını paylaştı. Koca, "Bundan sonra her hafta başında 7 günün vaka sayısını ilan edeceğiz. Yerinde karar dönemindeyiz" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, illere göre haftalık vaka sayısını paylaştı.
Koca, 'Son basın toplantımızda illerimizdeki vaka sayısını paylaşacağımızı belirtmiştim. Bundan sonra her hafta başında 7 günün vaka sayısını ilan edeceğiz. Yerinde karar dönemindeyiz' açıklamasında bulundu.
İllere göre haftalık (8-14 Şubat) Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 60,19, Ankara'da 35,49, İzmir'de 44,39 oldu. Ortalama vaka sayısında Trabzon ilk sırada yer aldı.