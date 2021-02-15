Bakan Akar ve Soylu yarın Meclis'te Gara'daki şehitlerle ilgili konuşma yapacak

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Gara'da PKK'lı teröristlerce katledilen 13 şehitle ilgili olarak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yarın Genel Kurul'da gündem dışı konuşma yapacaklarını söyledi. Genel Kurul'daki bilgilendirme oturumu açık yapılacak.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün AK Parti'nin Rize'deki il kongresinde yaptığı konuşmada, 'Şimdi Meclis'te bununla ilgili soruşturma önergesi vererek, detaylarını Meclis'te de gündeme getirecekler Savunma Bakanım, grup başkanımız Naci Bey ile de bunu konuştuk. Bunların parlamentodaki temsilcilerinde de yalan bol. Savunma Bakanım, İçişleri Bakanım detaylarını anlatacaklar. Batı bundan anlar mı? İsterse anlasın, isterse anlamasın. ABD'nin açıklaması evlere şenlik. Hani siz PKK'nın yanında değildiniz? Hani siz PYD'nin yanında değildiniz? Bal gibi de yanındasınız ve arkasındasınız. Meclis'te işin gerçeğini anlatacağız' demişti.