Sağlık Bakanlığı 14 Şubat verilerini açıkladı!

2019''un son çeyreğinde dünya gündemine bomba gibi düşen korona virüs 2021'in başında hala gündemdeki ciddiyetini koruyor. Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak adlandırılan bu ölümcül virüse karşı maske ve mesafe gibi kurallara riayet edilmesi büyük önem taşıyor. Dünya genelinde aşı çalışmalarının da meyvesini vermesi geleceğe daha umutla bakmamızı sağlarken yer kürede 2 milyondan fazla insan korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı'nın her gün düzenli şekilde açıkladığı korona virüs vaka sayısı ve tablosu bugün de Türk halkıyla paylaşıldı.



14 ŞUBAT KORONAVİRÜS VERİLERİ







Türkiye'de son 24 saatte 104 bin 108 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 287 kişinin testi pozitif çıktı, 94 kişi hayatını kaybetti.Ağır hasta sayısı 1230 oldu, 6 bin 910 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 475 bin 329'a yükseldi.