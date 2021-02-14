Kafe ve restoranlar açılacak mı? İşte Sağlık Bakanlığı’ndan yeni formülü!

Geçen kasım ayında vakaların yeniden tırmanışa geçmesiyle alınan tedbirler kapsamında kapatılan kafe ve restoranlar isyanda. Yaklaşık 4 aydır iş yapamayan esnaf, belli kurallar çerçevesinde ekmek kapılarının açılmasını istiyor. Sağlık Bakanlığı da yeni bir formül üzerinde çalışıyor. İşte o formülün detayları:



KURALLARA UYAN ŞEHRE ÖDÜL



Dünyada aşı üretimi hala istenilen seviyede olmadığından tedbirlere uymak sadece Türkiye için değil, tüm dünya için şart. Bu dönemde il ya da ilçeler bazında daha az vaka ve ölüm olan yerlerde kısıtlamalar azaltılacak. Buna İl Hıfzıssıhha kurulları karar verecek.



Bir il ya da ilçede vaka sayıları ve ölüm oranları azalmışsa, kurallara uyan halk ödüllendirilecek. Böylelikle şehirler veya ilçeler daha çok kendini koruyacak önlemlere başvuracak. Vaka sayıları azalan illerde öncelikli olarak lokanta ve kafeler açılacak.



BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA GELDİ!



Başkan Erdoğan hem marketlerdeki fiyat artışı hem de restoranların açılışı ile ilgili açıklamalarda bulundu.



'Koronavirüsle mücadele; Okullar ve restoranlarla ilgili bazı ekonomik gelişmeleri de göz önüne alarak adımlar atmaya gayret ettik. Lokantalarımızı falan şu anda gözetleme gibi bir düşüncemiz var. Özellikle esnaflarımızın gerek sebze ve meyvede hatta ve hatta bakliyatta fiyat farklarının olduğunu görüyoruz. Ticaret Bakanlığı'mız ciddi bir çalışmanın içinde. Önümüzdeki 1 ay içinde zannediyorum bu işi halledeceğiz. Vatandaşımızın ezilmesine izin veremeyiz. Esnaflarımıza sesleniyorum, bu süreci böyle sürdürürseniz ağır cezalar sizleri bulabilir. Hakkı ile işinizi yapın,vatandaşımıza zulm etmeyin'. ifadelerini kullandı.



RESTORAN VE KAFELER MART AYINDA AÇILACAK MI?



Bakan Koca kapalı restoran ve kafelerde bir gevşeme olup olmayacağı sorusuna yanıt verdi. Koca, 'Salgının seyri bunu belirleyecek. Mart ayından itibaren, iller bazında vaka sayısına göre bir takım kısıtlamaları kaldırmak gevşetmek ya da artırmak gerekebilir. Bunu Bilim Kurulu çalışıyor. Önümüzdeki birkaç hafta içinde açıklamış oluruz. Bölgesel bazda iller bazında bazı kısıtlamaları gevşetmek mümkün olabilir. Öneri olarak bunu sunacağımızı söyleyebilirim' dedi.



HES KODU İLE AÇALIM



Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Başkanı Ramazan Bingöl, konu toplum sağlığı olduğu için hassas davrandıklarını, Bilim Kurulu tavsiyeleri ile hükümetin atacağı adımları beklediklerini, o nedenle de sosyal medya üzerinden de olsa yürütülen kampanyalara şimdilik destek vermediklerini belirtiyor ve 'Ama bu demek değildir ki esnafımız zorda değil' diyor.



5 MADDEDE YOL HARİTASI



1)Bir an önce 'en sert tedbirlerle', gerekirse ilk etapta yüzde 50 kapasite ile açalım.



2)Hijyen kuralları en katı şekilde uygulansın. Tedbirlere uymayanlar gerekirse kapatılsın.



3)Müşteriler HES koduyla restoranlara girsin.



4)Yeme-içme sektörü çalışanlarına aşılamada öncelik verilsin, risk en aza indirilsin.



5)Masalar arası sosyal mesafeye dikkat edilsin, uymayanlara ağır cezalar verilsin.