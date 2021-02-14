USD (Alış - Satış) : 7,02 - 7,03 EURO (Alış - Satış) : 8,50 - 8,51

İletişim Başkanı Altun bu sözlerle paylaştı! HDP ile ittifakları zarar görmesin diye PKK’nın adını dahi anamadılar

Gara'da şehit olan 13 masum vatandaşımızın ardından Türkiye teröre karşı tek yürek olurken, bir kesim ise HDP ile olan ittifakları zarar görmesin diye PKK'nın adını dahi anamadı. Sosyal medyadan paylaşımda bulunan İletişim Başkanı Fahrettin Altun da bu skandala dikkat çekerek: "Buradan avazımız çıktığı kadar gür bir sesle haykırıyoruz. HDP demek PKK demektir. HDP, PKK’dan aldığı emirle hareket eden bir siyaset kuklasıdır. Bu gerçeği bugün bir kere daha gördük. HDP’yle olan ittifakları zarar görmesin diye PKK’nın adını dahi anamayanları da gördük." ifadelerini kullandı. İşte Fahrettin Altun'un o paylaşımı:

Güncel / 14 Şubat 2021 Pazar 20:30
İletişim Başkanı Altun bu sözlerle paylaştı! HDP ile ittifakları zarar görmesin diye PKK’nın adını dahi anamadılar

Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, terör örgütü PKK'nın hain saldırısıyla katledilen 13 vatandaş için başsağlığı mesajları yayınlayan ama terör örgütü PKK'nın adını bile anmayanlara tepki gösterdi. Altun, 'Buradan avazımız çıktığı kadar gür bir sesle haykırıyoruz. HDP demek PKK demektir. HDP, PKK'dan aldığı emirle hareket eden bir siyaset kuklasıdır. Bu gerçeği bugün bir kere daha gördük. HDP'yle olan ittifakları zarar görmesin diye PKK'nın adını dahi anamayanları da gördük' ifadelerini kullandı.

Terör örgütü PKK'nın hain saldırısıyla katledilen 13 vatandaş için sosyal medyada başsağlığı mesajları yayınlandı. Ancak Cumhuriyet Halk Partili (CHP) kimi isimler başsağlığı mesajında 'terör örgütü' deyip 'terör örgütü PKK' diyememişti. Toplum bu duruma tepki göstermişti.

'HDP, PKK'DAN ALDIĞI EMİRLE HAREKET EDEN BİR SİYASET KUKLASIDIR'
Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından terör örgütü PKK'nın adını bile anmayanlara tepki göstererek şu yorumu yaptı: 'Buradan avazımız çıktığı kadar gür bir sesle haykırıyoruz. HDP demek PKK demektir. HDP, PKK'dan aldığı emirle hareket eden bir siyaset kuklasıdır. Bu gerçeği bugün bir kere daha gördük. HDP'yle olan ittifakları zarar görmesin diye PKK'nın adını dahi anamayanları da gördük.'
Altun sosyal medya hesabından ayrıca HDP-PKK ilişkisini kökenini anlatan bir de video paylaştı.

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

TÜRKİYE, MİT VE MÜSLÜMAN KARDEŞLER CEMİYETİ!

Kürşad Berkkan
TÜRKER AKINCI

Ankara Büyükşehir Belediyesi EşBaşkanı Halil İbrahim Yılmaz Ne İşler Karıştırıyor?

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ERKEN SEÇİM GERİ KALMIŞLIĞIN İŞARETİDİR

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı