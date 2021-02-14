İletişim Başkanı Altun bu sözlerle paylaştı! HDP ile ittifakları zarar görmesin diye PKK’nın adını dahi anamadılar

Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, terör örgütü PKK'nın hain saldırısıyla katledilen 13 vatandaş için başsağlığı mesajları yayınlayan ama terör örgütü PKK'nın adını bile anmayanlara tepki gösterdi. Altun, 'Buradan avazımız çıktığı kadar gür bir sesle haykırıyoruz. HDP demek PKK demektir. HDP, PKK'dan aldığı emirle hareket eden bir siyaset kuklasıdır. Bu gerçeği bugün bir kere daha gördük. HDP'yle olan ittifakları zarar görmesin diye PKK'nın adını dahi anamayanları da gördük' ifadelerini kullandı.



Terör örgütü PKK'nın hain saldırısıyla katledilen 13 vatandaş için sosyal medyada başsağlığı mesajları yayınlandı. Ancak Cumhuriyet Halk Partili (CHP) kimi isimler başsağlığı mesajında 'terör örgütü' deyip 'terör örgütü PKK' diyememişti. Toplum bu duruma tepki göstermişti.



'HDP, PKK'DAN ALDIĞI EMİRLE HAREKET EDEN BİR SİYASET KUKLASIDIR'

Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından terör örgütü PKK'nın adını bile anmayanlara tepki göstererek şu yorumu yaptı: 'Buradan avazımız çıktığı kadar gür bir sesle haykırıyoruz. HDP demek PKK demektir. HDP, PKK'dan aldığı emirle hareket eden bir siyaset kuklasıdır. Bu gerçeği bugün bir kere daha gördük. HDP'yle olan ittifakları zarar görmesin diye PKK'nın adını dahi anamayanları da gördük.'

Altun sosyal medya hesabından ayrıca HDP-PKK ilişkisini kökenini anlatan bir de video paylaştı.