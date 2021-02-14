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Gara'da 13 Türk vatandaşı şehit edildi!

Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gara'da 13 Türk vatandaşının teröristler tarafından şehit edildiğini açıkladı.

Güncel / 14 Şubat 2021 Pazar 07:30
Gara'da 13 Türk vatandaşı şehit edildi!

Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gara'da 13 Türk vatandaşının teröristler tarafından şehit edildiğini açıkladı.

Hulusi Akar ayrıca, Türk vatandaşlarına yönelik saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin etkisiz hale getirildiğini belirtti.

'BAŞLARINDAN VURULURAK ŞEHİT EDİLDİLER'

Hulusi Akar'ın açıklamaları şöyle:

'Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde faaliyetlerimiz devam ederken, yoğun çatışmaları müteakip kontrol altına alınan mağarada yapılan aramalarda alıkonulan 13 vatandaşımızın naaşlarına ulaşılmıştır.

Yapılan ilk incelemede masum ve silahsız vatandaşlarımızdan birinin omuzundan, diğer 12 vatandaşımızın başlarından vurularak şehit edildikleri tespit edilmiştir. Böylece PKK'nın kalleş ve cani yüzü bir kez daha görülmüştür.'

VATANDAŞLARIMIZI ŞEHİT EDEN TERÖRİSTLER ÖLDÜRDÜ

'Sağ olarak ele geçirilen iki teröristin verdiği ilk bilgilerde ise vatandaşlarımızın mağaraya yönelik harekatın başlangıcında sözde mağara sorumlusu terörist tarafından şehit edildikleri ifade edilmiştir. Bu arada vatandaşlarımızı şehit eden mağaradaki teröristlerin tamamı etkisiz hale getirilmiştir.'

'ŞEHİT VATANDAŞLARIN NAAŞLARI MALATYA'DA'

Operasyonların tamamlandığını, kara ve hava unsurlarının üslerine, kışlalarına güvenle döndüğünü vurgulayan Akar, 'Şehit vatandaşlarımızla ilgili adli işlemler Malatya'da başlatılmıştır. Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, ülkemizin ve milletimizin güvenliği için terörle mücadeleye en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir. Harekat sırasında hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için de acil şifalar dileriz' ifadelerini kullandı.

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