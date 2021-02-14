CHP'nin kanalı Halk TV'den büyük skandal! Sosyal medyadan tepki yağdı

CHP'nin kanalı Halk TV büyük bir skandala daha imza attı. Halk TV Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın terör örgütü PKK’nın şehit ettiği 13 vatandaşla ilgili açıklamasını, "Başlarından vurulmuşlar: Irak'ta bir mağarada 13 vatandaşın naaşı bulundu" başlığıyla servis etti. Haberinde terör örgütü PKK'dan hiç bahsetmeyen Halk TV'ye vatandaşlardan çok sayıda tepki yağdı.