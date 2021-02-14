Bakan Soylu'dan hislere tercüman olan açıklama! Murat Karayılan'ı bin parçaya bölmezsek...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan vatandaşların bir mağarada biri omzundan, diğerleri başından vurulmuş halde bulunan 13 vatandaş ile ilgili açıklamada bulundu.



İçişleri Bakanı Soylu; açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



"6 yıl önce PKK tarafından kaçırılan Kuzey Irak'ta alıkonulan 13 evladımız, alçakça, kalleşçe Şehit edildi...



Bunun üzerine hâlâ PKK'yı aklamaya çalışan pislikler var.



PKK ile aynı açıklamaları yapmaktan

utanmayan aynı yalanlara sahip çıkan haysiyetsizler var.



Evlatlarımıza ve ailelerine çektirdiklerinin hesabı soruldu, sorulacak.



Murat Karayılan'ı yakalayıp bin parçaya bölmezsek bu Millet ve Şehitlerimiz yüzümüze tükürsün."





