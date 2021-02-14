13 şehidimiz varken Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri eğlence düzenledi

Uludağ'daki bir otele tatile gelen Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi yaklaşık 100 kişilik gurup, 13 şehidin yasının tutulduğu günde düzledikleri eğlence gönüllerince eğlendi. Meşaleler eşliğinde kayak yapan öğrenciler ne sosyal mesafe tanıdı ne de kurallara uydu. Yaktıkları ateş başında alkol alan gençleri gören diğer tatilciler durumu jandarmaya bildirdi.







VALİLİK İZİN VERMİŞ

Şehitlerin olduğu günde Boğaziçi öğrencilerinin bu tarz eğlence düzenlemesinden rahatsız olan vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi. Maske ve mesafe kuralının hiçe sayıldığı çılgın eğlence programının valilik tarafından izinli olduğunu duyan vatandaşlar şaşkınlık yaşadı.