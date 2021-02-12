Osman Gökçek ayrıntılarıyla açıkladı! Osman Kavala kimdir?

Sürmanşet programı yine bomba konularla gündemi belirlemeye devam ediyor. Programda konuşan Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek, gezi kalkışmasının bir numaraları planlayıcısı olarak anılan ve FETÖ ile irtibatları ortaya çıkan, Soros'un Türkiye'deki parmağı Osman Kavala'nın gerçek yüzünü Sürmanşet'te açıkladı.



BARKEY İLE 93 SAAT NE KONUŞTU!



Osman Gökçek, ABD'nin Osman Kavala için yaptığı serbest bırakın çağrısını göstererek bu adam masumsa CIA Danışmanı Henri Barkey ile farklı kişilerin telefonundan tam 93 saat ne konuştu? diye sordu.



Gökçek, Kavala'nın içinde bulunduğu çeken faaliyetleri de programda tek tek sıraladı.



