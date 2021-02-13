USD (Alış - Satış) : 7,02 - 7,03 EURO (Alış - Satış) : 8,50 - 8,51

Melania Trump kılıçları çekti! Ayrılığı Twitter'dan duyurdu

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın eşinden boşanmak istediği bir süredir konuşuluyor. Melania'nın son hamlesi de bu iddiaları kuvvetlendirecek cinsten. Melania Trump, sosyal medyadan yaptığı açıklamada kendi ofisini açtığını duyurdu. Ayrıca Donald Trump'ın azil davası devam ederken, Melania Trump'ın Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra gününün büyük çoğunluğunu lüks masaj ve spa salonlarında rahatlayarak geçirdiği ifade edildi.

Dünya / 13 Şubat 2021 Cumartesi 09:24
Melania Trump kılıçları çekti! Ayrılığı Twitter'dan duyurdu

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın eşi eski First Lady Melania Trump, sosyal medyadan yaptığı açıklamada kendi ofisini açtığını duyurdu.

Melania Trump'ın sosyal medya platformu Twitter'dan '@OfficeofMelania' hesabını açtığını duyurdu. Trump mesajında 'Bayan Melania Trump, Melania Trump Ofisi'nin açılışını duyuruyor. Lütfen haberler ve güncellemeler için bu hesabı takip edin' dedi.

Trump'ın bu hesabı hangi amaçla kullanacağı konusunda henüz açıklama yapılmadı.

Eski First Lady'nin yeni açtığı hesabın sosyal medyada şu ana kadar 76 bin takipçisi bulunuyor.

ABD'de eski başkan Donald Trump'a yönelik ikinci kez başlatılan azil davası sürerken, Melania Trump'ın Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra gününün büyük çoğunluğunu lüks masaj ve spa salonlarında geçirdiği belirtildi.

Trump çiftine yakın kaynaklar, ABD medyasına yaptıkları açıklamalarda, Melanie Trump'ın gününün artık bir rutin haline geldiğini ifade etti.

BEYAZ SARAY'DAN AYRILIŞ ŞEKLİNDEN DOLAYI HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYOR

ABD medyasına konuşan kaynaklar, Melania Trump'ın Beyaz Saray'dan ayrılış şekli yüzünden eşi Donald Trump'a kızgın ve hayal kırıklığına uğramış olduğunu belirtti.

Öte yandan Donald Trump'ın başkanlık koltuğunu bırakmaması ve beraberinde Kongre baskını olayı yüzünden Melania Trump'ın imajının zedelendiğini düşündüğü ifade edildi.

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

İSLAM'DA KADININ KOCASINI BOŞAMA HAKKI!

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

TÜRKİYE, MİT VE MÜSLÜMAN KARDEŞLER CEMİYETİ!

Kürşad Berkkan
TÜRKER AKINCI

Ankara Büyükşehir Belediyesi EşBaşkanı Halil İbrahim Yılmaz Ne İşler Karıştırıyor?

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ERKEN SEÇİM GERİ KALMIŞLIĞIN İŞARETİDİR

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı