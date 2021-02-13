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Eylemi ayakta tutmaya çalışan Boğaziçi provokatörleri, şaraba bel bağladı

İkinci bir Gezi kalkışması başlatmak umuduyla yola çıkan, ancak bünyelerindeki PKK, DHKP/C, FETÖ ve marjinal sol örgüt üyeleri deşifre olunca kan kaybeden Boğaziçi provokatörleri, destek bulabilmek için farklı arayışlara başladı. Yeni militanlar edinmek için harekete geçen fişlemeci güruh, rektörlük binası önünde selfi paylaşan 10 öğrenciye “Şarap”, “Tirbüşon kullanımı” ve “Şarap tadımı” kursu vereceklerini vaat etti.

Güncel / 13 Şubat 2021 Cumartesi 07:48
Eylemi ayakta tutmaya çalışan Boğaziçi provokatörleri, şaraba bel bağladı

Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör atanmasını bahane ederek ‘2. Gezi’ benzeri bir kalkışma hayali kuranların hayalleri suya düştü. CHP, HDP, İYİ Parti ve marjinal sol örgütlerin desteklediği protesto eylemleri “fos” çıkan Boğaziçili provokatörler, taraftar bulabilmek için ücretsiz şarap kursu vererek başlarını dik tutmaya çalışıyorlar.
 
Bilim değil şarap konuşacaklar
Marjinal sol örgütlerin kışkırtmasıyla ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun göstericilerle kol kola girerek söylediği DHPK-C marşlarıyla ülkeyi yangın yerine çevireceklerini sanan kaos tüccarlarının 2’nci Gezi hayali kabusa döndü. Rektör ataması bahanesiyle başlayan eylemlerden umduklarını bulamayan karanlık odaklar milli irade karşısında bir kez daha hüsrana uğradı. Eylemlerin ikinci ayında, gözaltına alınan göstericilerden çoğunun marjinal sol terör örgütü üyesi çıkmasıyla insicamı bozulan protestolar, yerini nümayişlere bıraktı. Rektör Bulu istifa edene kadar eylemlerini sürdüreceğini iddia eden bir avuç Gezi sevdalısı ise dalga konusu oldu. Emniyet güçlerinin, öğrenci görünümlü DHKP-C, PKK, FETÖ ve marjinal sol örgütü üyelerine yönelik kararlı duruşu sonrası yandaş bulmakta zorlanan Boğaziçi provokatörleri şimdi de alkol rezilliği üzerinden eylemlerini ayakta tutmaya çalışıyor.
 
Provokasyonu ayakta tutmaya çalışıyorlar
Daha önce chanting, yoga, meditasyon ve kitap okuma etkinlikleriyle yandaş toplamaya çalışan, ardından LGBTİ bayrakları altında eşcinsel sapkınların desteğiyle sesini duyurmaya çalışan, son olarak Şeyma’nın örtüsünün arkasına sığınan göstericiler, şimdi de ücretsiz şarap kursuyla taraftar toplamaya çalışıyor. Geçtiğimiz günlerde eşcinsel sapkınların Müslümanların kıblesi Kâbe-i Muazzama’ya yönelik saygısızlığına tepki gösteren Boğaziçi Üniversitesi İslam Araştırmaları Kulübü (BİSAK) üyesi yüzlerce mütedeyyin öğrencinin fişlendiği ve 15 bin üyesi olan ‘Boğaziçi BUDDY” grubunda dün skandal bir duyuru yapıldı. Mustafa Kaan Doğan adlı kullanıcının yaptığı duyuruda, dünkü (12 Şubat Cuma) nöbete katılıp, rektörlük binası önünde selfie paylaşacak 10 kişiye çekilişle online ‘Temel Seviye Şarap Eğitimi’ verileceği ilan edildi. Kurs tarihinin daha sonra belirleneceği duyuruda, kura ile belirlenen kişilere şarapla ilgili 8 başlıkta eğitim verileceği ilan edildi.
 
Provokatörlere  uygulamalı şarap dersi
 İşte azgın azınlık tarafından “yüzde 1’lik dilimdeki öğrenciler” denilerek göklere çıkarılan provokatörlerin, adam devşirmek için vaat ettikleri  şarap kursundaki o konu başlıkları:

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