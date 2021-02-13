USD (Alış - Satış) : 7,02 - 7,03 EURO (Alış - Satış) : 8,50 - 8,51

Eski ABD Başkanı Donald Trump için yapılan kritik oylama sonuçlandı

6 Ocak'taki Kongre baskınında rolü olduğu iddiasıyla azil istemiyle Senatoda yargılanan eski Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, yapılan oylama sonucu aklandı.

Dünya / 13 Şubat 2021 Cumartesi 22:26
Eski ABD Başkanı Donald Trump için yapılan kritik oylama sonuçlandı

100 sandalyeli Senatoda eski ABD Başkanı Donald Trump'ın suçlu bulunabilmesi için en az 3'te 2 çoğunluğun (67 senatör) Trump aleyhinde oy vermesi gerekiyordu.
 
 Trump, oylama sonucunda 43'e 57 oyla aklandı.
 
Aklanmasına kesin gözüyle bakılıyordu
Demokratların ve Cumhuriyetçilerin 50'şer sandalyeye sahip olduğu mevcut Senato aritmetiğinde Trump'ın Cumhuriyetçi senatörlerin oylarıyla aklanmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyordu.
 
Suçlamalar nelerdi?
İddia makamı konumundaki Demokratlar, Trump'ın Kongre saldırısından şahsen sorumlu olduğunu ve cezalandırılması gerektiğini öne sürdü.
 
Yargı öncesi hazırlanan yazılı bilgilendirme notunda, Trump'ın seçimin sonuçlarını kabul etmeyi defaatle reddetmesinin 'korumak için yemin ettiği cumhuriyete karşı isyana teşvikin' yolunu açtığı ifade ediliyor.
 
Trump'ın açıklamalarının 6 Ocak günü yapılan 'kontrolsüz' gösteriyi her an patlamaya hazır bir barut fıçısına dönüştürdüğünü savunuyorlar.
 
Demokratlar, 'öfkeli kalabalığın' Trump tarafından çakılan bir kıvılcımla 'şiddete başvurmaya hazırlandığı' tezini bizzat eski başkanın açıklamalarında kullandığı sözler ve Kongre baskını sırasında çekilmiş görüntüler ile kanıtlamaya çalıştı.
 
Ayrıca, artık görevde olmamasına karşın Trump'ın 'ilk gününden son güne kadar görevde olduğu süre boyunca gösterdiği davranışlardan dolayı hesap vermesi' gerektiği vurgulanıyor.
 
Demokratlar, eski başkanın ömür boyu kamu görevinden men edilmesini de istiyordu.
 
Trump kendisini nasıl savundu?
Trump'ın avukatlarının yargılama öncesi hazırladığı bilgi notunda, taraftarlarının Kongre'yi kendi rızalarıyla bastıkları belirtiliyordu.
 
Avukatları, Trump'ın baskın öncesi yaptığı konuşmanın kışkırtıcı olmadığını öne sürerek, 'savaş' çağrısının gerçek değil, mecazi anlamda alınması gerektiğini vurguladı.
 
Bilgi notunda, 'Bu sözleri bağlamından kopartıp 'isyanı kışkırtmak' olarak nitelendirmek, Sayın Trump'ın taraftarlarına 'seslerini duyulmasını' 'barışçıl bir şekilde' sağlamaları gibi ifadeler kullandığı konuşmasının diğer bölümlerini tamamen gözardı etmek anlamına geliyor' ifadeleri yer alıyor.
 
Avukatların savunmasının bir diğer bacağını da Trump'ın artık görevde olmamasından dolayı bu yargılama sürecinin anayasaya aykırı olduğu tezi oluşturuyor.
 
Bu teze göre, Trump artık sıradan bir vatandaş olduğu için başkan olarak görevden alınması mümkün değil.
 
Trump'ın savunma ekibi, bu yargılama sürecini 'siyasi bir tiyatro' ve 'siyasi bir rakibi ve azınlık partisini susturmayı' amaçlayan 'arsızca hazırlanmış siyasi bir oyun' olarak nitelendiriyor.

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

İSLAM'DA KADININ KOCASINI BOŞAMA HAKKI!

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

TÜRKİYE, MİT VE MÜSLÜMAN KARDEŞLER CEMİYETİ!

Kürşad Berkkan
TÜRKER AKINCI

Ankara Büyükşehir Belediyesi EşBaşkanı Halil İbrahim Yılmaz Ne İşler Karıştırıyor?

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ERKEN SEÇİM GERİ KALMIŞLIĞIN İŞARETİDİR

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı