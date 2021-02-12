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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! İşte aşılanan kişi sayısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ana kadar koronavirüs aşısı yapılan kişi sayısının 3,5 milyonu geçtiğini ifade etti.

Sağlık / 12 Şubat 2021 Cuma 14:53
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! İşte aşılanan kişi sayısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, 'Şu ana kadar aşısı yapılan yurttaşlarımızın sayısı 3.5 milyonun üzerinde. Bugün 65 yaş üstü büyüklerimiz de kolları sıvadı' açıklamasında bulundu.

BİRİNCİ DOZ UYGULANAN KİŞİ SAYISI 3,5 MİLYONU GEÇTİ

Sağlık Bakanlığı Covid-19 Aşı Bilgilendirme Platformu sayfasında, Türkiye'de koronavirüs aşısının birinci dozunun uygulandığı kişi sayısı paylaşıldı. Buna göre; toplam yapılan aşısı sayısı 3 milyon 332 bin 13 olurken, 3 milyon 28 bin 221 kişiye koronavirüs aşısının birinci dozu uygulandı.

İkinci doz aşı uygulanan kişi sayısı ise 303 bin 792 olarak kayıtlara geçti.

65 YAŞ ÜZERİ VATANDAŞLARIN AŞILANMASINA BAŞLANDI

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 65 yaş üzeri vatandaşların aşılanmasının bugün başlayacağını duyurmuştu. Bakan Koca paylaşımında, '65 yaş üzeri vatandaşlarımızın 60 yaş üzeri eşleri de aşı olabilecekler. Randevularınızı web sayfamızdan ve mobil uygulamadan almanızı rica ederim.' ifadelerini kullanmıştı.

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