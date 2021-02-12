Provokatörler bu kez de Bursa'da sahneye çıktı: Polis, kargaşa çabasına geçit vermedi!

Prof. Dr. Melih Bulu'yu bahane eden grupların provokasyonu üniversite sınırlarını aşarak İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok ile yayıldı.



Polise mukavemet!

Bugün de Bursa'da biraraya gelen provokatörler 'Boğaziçi' protestosu düzenledi. Emniyet güçlerinin 'dağılın' uyarılarına aldırış etmeyen grup kargaşa çıkarttı. Polise saldırmak isteyen bir kişi o arbede sırasında gözaltına alındı.



Emniyet güçleri müdahale etti

Provokatörlerden birisi gözaltına alınırken gruptaki diğer kişilerde polise direnince emniyet güçleri müdahalade bulundu. Kısa sürede bastırılan eylemde gözaltına alınan provokatörler ifadeleri alınmak üzere emniyete sevk edildi.