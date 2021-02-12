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Kaçırılan 15 Türk denizci kurtarıldı!

Nijerya açıklarında deniz haydutları tarafından Mozart gemisinden kaçırılan 15 Türk denizci kurtarıldı. Boden Denizcilik Genel Müdürü Levent Karsan, CNN TÜRK canlı yayınında yaptığı açıklamada 15 Türk denizcinin durumlarının iyi olduğunu ve 1-2 gün içinde Türkiye'ye getirileceklerini duyurdu.

Güncel / 12 Şubat 2021 Cuma 15:18
Kaçırılan 15 Türk denizci kurtarıldı!

Nijerya açıklarında deniz haydutları tarafından Mozart gemisinden kaçırılan 15 Türk denizci kurtarıldı.

Boden Denizcilik Genel Müdürü Levent Karsan CNN Türk ekranlarında yaşanan gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte Karsan'ın açıkamalarından satır başları:

"Sağ salim kurtardık, inanır mısınız 3 haftadır doğru dürüst uyumadık. 15 personel sağ sağlim teslim alındı. Stresli bir dönemdi bizim sessiz kalmamız gerekiyordu görüşmelerin sağlıklı ilerlemesi adına. Biz sorumluluğumuzu yerine getirip personelimizi geri aldık. 15'inin de sağlıkları yerinde. Bu süreç içerisinde ailelere psikolojik destek sağlandı. Aileler şu anda çok mutlular eşlerinin kardeşlerinin gelmelerini bekliyorlar. Sağlık kontrolleri ve COVID testleri olacak hükümetimize de teşekkür etmek istiyorum. Bize her konuda destek verdiler. Şu an hala Nijerya'dalar orada tutuluyorlardı şu an itibarıyla ekiplerimiz tarafından teslim alınmış durumdalar. O bölgede bu eylemler para elde etmek için yapılıyor. Şirket olarak elimizden gelen her türlü çabayı gösterdik."

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