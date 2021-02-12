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İstanbul ve Ankara'da peş peşe FETÖ operasyonları! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul'da FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara'da FETÖ/PDY firarisi eski emniyet müdürü Abdullah E. ile firari akademisyen Gözde Ö., örgüte ait hücre evinde yakalandı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Güncel / 12 Şubat 2021 Cuma 07:21
İstanbul ve Ankara'da peş peşe FETÖ operasyonları! Çok sayıda gözaltı var

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) gizli yazışma programı Bylock kullandıkları tespit edilen ve örgütün değişik kademelerinde hiyerarşik yapılanmada yer aldıklarına dair ifadeler olan 23 şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı verildi. Şüpheliler arasında KHK ile ihraç edilmiş 2 emniyet müdürü, 1 komiser yardımcısı, öğretmen ve sağlık çalışanı ile halen kamuda görev yapan bir doktor, kuran kursu öğreticisi, özel sektörde çalışan avukat, doktor ve farklı meslek gruplarına mensup kişiler bulunuyor.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında FETÖ'nün gizli yazışma programı Bylock kullandığı tespit edilen ve örgüt yapılanmasında yer aldıklarına dair haklarında ifadeler olan şüphelilerle ilgili yürütülen soruşturma operasyona dönüştürüldü. Bylock kullanıcısı 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin, ögütün gizli yazışma programı Bylock kullandıklarına dair tespitler ile örgütün değişik kademelerinde hiyerarşik yapılanmada yer aldıklarına dair ifadeler bulunduğu belirtildi.

HER MESLEKTEN ŞÜPHELİ VAR

Şüpheliler arasında KHK ile kamu görevinden ihraç edilmiş 2 emniyet müdürü, 1 komiser yardımcısı, öğretmen ve sağlık çalışanı ile halen kamuda görev yapan bir doktor, kuran kursu öğreticisi, özel sektörde çalışan avukat, doktor ve farklı meslek gruplarına mensup kişiler olduğu bildirildi. İstanbul il Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından şüphelilerin yakalanması için operasyon gerçekleştirildi. Gözaltına alınanlar sağlık kontrollerinin ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

FİRARİ ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ VE FİRARİ AKADEMİSYEN DE YAKALANDI

Öte yandan Ankara'da FETÖ/PDY firarisi eski emniyet müdürü Abdullah E. ile firari akademisyen Gözde Ö., örgüte ait hücre evinde yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen örgütsel kodlamalarında üst düzey örgüt mensubu oldukları anlaşılan, haklarında örgüt mensubu olduklarına dair ifade ve teşhis tutanağı bulunan, HTS analiz çalışmaları sonucu Bylock kullandıkları tespit edilen, bu şekilde FETÖ /PDY silahlı terör örgütünün Emniyet yapılanması içerisinde yer alan, daha önce kamu görevinden çıkarılmış 1'i 1. sınıf, 2'si 3.sınıf emniyet müdürü, 2'si emniyet amiri, 3'ü komiser, 5'i komiser yardımcısı, 12'si polis memuru olmak üzere toplam 25 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 8 ilde itibaren gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince zanlılardan 16'sı yakalandı.

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