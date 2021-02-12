Başkan Erdoğan’dan AK Parti İl Gençlik Kolları Kongrelerinde önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan, partisinin Adana, Ankara, Erzurum, İstanbul, Konya, Malatya, Mardin, Sakarya, Şanlıurfa, Trabzon, Van İl Gençlik Kolları 6. Olağan Kongrelerine canlı bağlantıyla katılıyor.



Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



'Teşkilatlarımızda görev alan tüm dava ve yol arkadaşlarıma sevgilerimi iletiyorum. Kuruluşundan bugüne AK Parti teşkilatlarında özellikle de gençlik kollarımızda görev yapmış tüm arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Kongrelerimizde görev alacak gençlerimize şimdiden başarılar diliyorum.



Sözlerimin hemen başında sınırlarımız içinde ve dışında devletimizin bekası, milletimizin huzuru için mücadele eden güvenlik güçlerimize, askerlerimize şükranlarımı sunmak istiyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.



33 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ



Önceki gün Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarına yapılan operasyonda şehit olan Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına, silah arkadaşlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum. Bu operasyonlarda bugün öğlen saatleri itibariyle 33 tane teröristi etkisiz hale getirdik. Rabbim özellikle bu terör eyleminde bu mücadeleyi yürüten Mehmetçiklerimizden, jandarmamızdan, polisimizden razı olsun.



Bugün burada sadece partimizin gençlik kollarının il kongrelerini yapmakla kalmıyoruz. Aynı zamanda geleceğimizi emanet edeceğimiz kadroları da belirliyoruz. İmanlı, ahlaklı, basiretli, cesur, çalışkan, birikimli kadrolarla birlikte bahtiyarlığını hep beraber yaşıyoruz. 24 yaşında başına geçtiği beyliği cihan devleti yapacak temelleri atan Osman Gazi'nin, 21 yaşında İstanbul'u fetheden Fatih'in emanetine talip gençler görüyorum.



GENÇLİĞE ÖNEMLİ MESAJLAR



Daha 15-16 yaşlarında iken Diyarbakır'da alçakça şehit edilen Yasin Börü'nün, Abdullah Tayyip Olçok'un, Eren Bülbül'ün azmine sahip gençler görüyorum. Bugün burada kalplerindeki imanla bir ellerinde kitap, bir ellerindeki bilgisayarlarıyla her alanda en iyi olmak için eğitime öğretime odaklanan, kendi ve ülkeleri için büyük hayaller kuran gençler görüyorum.



Vakitlerini ve enerjilerini sapkın ideolojilerinin emellerine değil kendi değerlerinin, devletlerinin hizmetinde olanlarla omuz omuza yürüyen gençler görüyorum. Ruhunu, bedenini, dimağını zenginleştirmek, birikim ve kabiliyetiyle, geleceğin siyasetçileri, yöneticileri, bilim insanları, kültür ve sanat insanları, sporcuları, iş insanları olmak konusunda kararlı gençler görüyorum.'



Milli Uzay Programı'nı hayata geçirecek, uzayda da bayrağımızı gururla dalgalandıracak vatanperver gençler görüyorum. Peygamber efendimizin Allah'ım faydası olmayan ilimden, huşu duymayan kalpten, doymak bilmeyen nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınırım' hadisine uygun şekilde hayatını tanzim eden gençler görüyorum bugün burada.



Bugün burada atasından aldığı işaretle 2023'e yürüyen, 2053'e gözünü diken bir gençlik görüyorum.



Rabbime, ülkemize böyle bir gençlik nasip ettiği için hamdediyorum. Rabbime bana böyle yol ve dava arkadaşları nasip ettiği için hamdediyorum. Her birini öz evladımdan ayrı tutmadığım böyle bir gençlikle yürüme şerefi bahsettiği için Rabbime hamdediyorum.'

