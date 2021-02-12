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Bakanlık CHP'li İBB'ye cezayı kesti!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi Temel Haklar Komisyonu Başkanı Kadir Çakır, toplu işten çıkarmalarla ilgili Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı müfettişlerinin yaptığı denetim sonrası İBB'ye para cezası kesildiğini belirtti.

Güncel / 12 Şubat 2021 Cuma 17:36
Bakanlık CHP'li İBB'ye cezayı kesti!

İBB Meclisi Şubat ayı 3. Birleşimi yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Avrasya Gösteri Merkezinde gerçekleştirildi.

Meclis 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı'nın başkanlık yaptığı toplantıda AK Partili Meclis üyesi ve Temel Haklar Komisyonu Başkanı Kadir Çakır, 27 Haziran 2019 tarihinden 13 Şubat 2021'e kadar İBB'deki işten çıkarmalarla ilgili soru önergesi verdi.

Çakır, seçim sonrası İBB'nin iş kanunu hükümlerine aykırı şekilde toplu işten çıkarmalar yapıldığını ifade etti.

İşten çıkarmalarla ilgili, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş müfettişleri tarafından İBB bünyesinde teftişler yapıldığını aktaran Çakır, "Teftişler neticesinde ilgili İBB şirketlerinin işçi çıkarmaya yetkili yöneticilerinin söz konusu işlemlerinin iş kanunun emredici hükümlerine aykırı olduğu tespit edildi ve yüklü miktarda para cezası kesildi." diye konuştu.

Teftişlere ait tutanakların ve evrakların kendilerine de verilmesini talep eden Çakır, kanuna aykırı şekilde işten çıkarılan işçi sayısını sordu.

Kesilen ceza miktarının açıklanmasını isteyen Çakır, şöyle konuştu:

"Bahsettiğimiz para cezaları ödenmiş midir? Ödenmişse ne zaman ve kim tarafından ödenmiştir? Eğer şirketlerin hesabından ödenmişse İş Kanununun açık ve emredici hükümlerine aykırı bir şekilde yapılmış olan bu işlemlerin sorumluları olan işten çıkarma yetkilisi genel müdürlere rücu edilmiş midir? Eğer rücu edilmemişse ne zaman rücu edilecektir."

Kanuna aykırı işten çıkarma işlemlerinin iptal edilip edilmediğini soran Çakır, kanuna göre kaç işçinin geri çağrıldığını ve yerlerine bugüne kadar İBB'ye kaç kişinin işe alındığının kendilerine bildirilmesini istedi.

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