'Vefa' soruşturmasında yeni gelişme! FETÖ'nün öğrencilere işkencesi ortaya çıkmıştı...

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Vefa' soruşturması kapsamında Hava Harp Okulu'nda FETÖ/PDY yapılanmasına üye olmayan askeri öğrencilere işkence yapan ve halihazırda 15 Temmuz darbesi girişiminden hükümlü oldukları için cezaevlerinde bulunan 107 şüphelinin de içinde bulunduğu toplam 150 şüpheli eski asker tespit edilmişti.



18 ŞÜPHELİ ADLİYEYE GETİRİLDİ



'Vefa' soruşturması kapsamında Hava Harp Okulu'nda FETÖ/PDY yapılanmasına üye olmayan askeri öğrencilere işkence yaptıkları sebebiyle okuldan ihraç edilen ve soruşturma sürecinde gözaltına alınan 33 şüpheliden 18'i emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edilen 18 şüpheli emniyet güçleri tarafından adliyeye getirildi.



SORGULARINA BAŞLANACAK



Emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edilen 18 şüpheliden 17'sinin İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ndeki sorgularına başlanmak üzere sevk edildi. 1 şüphelinin ise savcılıktaki ifadesinin ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edileceği öğrenildi.



42 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLMİŞTİ



Yürütülen soruşturma kapsamında 42 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. 42 şüpheliden 33 şüpheli gözaltına alındı. 18'i bugün İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.



Adliyeye getirilen 18 şüphelinin sorgulanmalarına başlanacak.