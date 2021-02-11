Melih Bulu çikolata ikram etti! Onlar hakaret ettiler!

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki aşırı ve azınlıkta olan marjinal öğrenci gruplarının, Rektör Melih Bulu aleyhindeki protesto gösterileri şiddet eylemleri bitse de devam ediyor.



Geçtiğimiz gün söz konusu protestocu öğrencilerle diyalog kurmak isteyen Rektör Bulu, bir çalışanı aracılığıyla çikolata ikramında bulundu.



Öğrencilere son derece nazik yaklaşan görevli, son derece saygısız ve hoyrat bir üslupla karşılaştı.



KİM ŞOVCU?



"Canım" diyen görevliye terbiye sınırlarını aşan söz konusu öğrenciler, "Canım diyecek bir durum yok. Bizim aramızda bir kavga var şu anda. Bizim arkadaşlarımızı tutuklattınız bu onun çikolatası mı?" ifadelerini kullanarak "Şovu kesin. Şovcu Melih" diye bağırdı.



Görevli ısrar etse de hakaret, slogan ve ıslıklanmaya maruz kaldığı için Rektörlüğe geri dönmek zorunda kaldı.



BOĞAZİÇİ'NİN AZGIN AZINLIKLARI



Öte yandan tutuklanan öğrencilerin şiddet eylemlerinde bulunduğu ve çoğunun Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olmadığı açıklanmıştı. Üniversitenin 16 bin civarında öğrencisi bulunmasına karşılık, Bulu karşıtı şiddet olaylarının da çoğunlukta olduğu eylemlerdeki Boğaziçili öğrenci sayısı, 200'ü geçmedi.



KAMUOYUNUN TEPKİSİNİ ÇEKTİ



Sosyal medyaya yansıyan görüntülerdeki marjinal azınlık öğrencilerinin tutumuna büyük tepki yağdı.