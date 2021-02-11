İBB'nin borçları 2 yılda 10 milyar lira arttı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Ekrem İmamoğlu'nun göreve gelmesiyle birlikte büyük bir borç sarmalının içerisine girdi.



Seçim öncesinde borçlanmanın İstanbul'a ihanet olacağını savunan CHP'li Ekrem İmamoğlu, göreve geldikten sonra bu sözlerini unuttu.



2 YILDA 10 MİLYAR LİRALIK BORÇ



2 yıllık dönemde İBB'nin borçları 21 milyar liradan 31 milyar liraya yükseldi.



9 MİLYAR LİRALIK DAHA BORÇLANMA YETKİSİ



İBB, yeni yıl bütçesinde 9 milyar liralık daha borçlanma yetkisi aldı.



Bu yetkinin kullanılması durumunda İBB'nin toplam borcu 40 milyar liralık seviyeye çıkabilir.