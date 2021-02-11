CHP'li İBB HDP'li belediyelere bol keseden araç dağıttı!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, göreve gelmesinin ardından HDP'ye diyet ödediği tescillendi. İmamoğlu, İBB'nin bir önceki yönetimi tarafından kayyumlar tarafından yönetilen belediyelere gönderilen iş makinelerini geri alırken, HDP'li belediyelerin taleplerini karşılıksız bırakmadı.



İBB'nin HDP'li Silopi Belediyesi'ne 1 kamyon ve 1 yolcu otobüsü bedelsiz hediye ettiği öğrenildi.







SİLOPİ ÖVÜNEREK AÇIKLADI



HDP'li Silopi Belediyesi'nin twitter hesabından, 'İBB, belediyemize 1 çöp sıkıştırma aracı ve 1 yolcu otobüsü hibe etti. Otobüs; Hastane-Otogar-Kizir arası hizmet verecektir. Araç desteğinden dolayı İBB'ye teşekkür ederiz' yazıldı.







İBB tarafından HDP'li Silopi Belediyesi'ne verilen araçlar arasında, bir çöp toplama aracı bir de yolcu otobüsü yer alıyor.







Silopi Belediyesi'nin aldığı araçlar şu şekilde: '34 G 88120 Mercedes otobüs, 77 AAJ 576 BMC çöp kamyonu'







İBB'DEN KAYYUMA: ARAÇLARIMIZI VERİN



Kayyum idaresinde olan Cizre ve İdil belediyelerinin kendilerine tahsis edilen araç ve iş makinelerinin görev sürelerinin uzatılması talebinde bulunduğu ancak İBB'den olumsuz cevap aldığı anlaşıldı.



Resmi yazışmalara yansıyan skandala göre, Cizre Belediyesi; 26 Temmuz 2020'de İBB'den söz konusu araçların görev sürelerinin uzatılması isteğinde bulundu.







İSKİ Genel Müdürlüğü Ticaret İşleri Dairesi Başkanlığı 6 Ağustos 2020 tarihli cevabında şunları söyledi: 'İlgili yazınızda başkanlığınızda geçici olarak görevlendirilen idaremize ait 34 EL 28 plakalı 2015 model Cat marka Bekoloder iş makinesinin 17 Ağustos 2020'de sona erecek olan görev süresinin uzatılması talep edilmektedir.



İdaremiz iş programının yoğunluğu ve mevcut iş makinelerimizin yetersiz kalması nedeniyle talebiniz karşılanamamaktadır. Söz konusu iş makinesinin belediyenizdeki en kısa sürede idaremiz Taşıtlar Şube Müdürlüğü'ne teslim hususunda gereğini arz ederim.'







'İŞİMİZ YOĞUN, ARAÇLARIMIZI VERİN'



Aynı gün İdil Belediyesi'nin talebini de reddeden İSKİ Ticaret İşleri Dairesi Başkanlığı, söz konusu belediyeye tahsis edilen iş makinesinin acilen geri gönderilmesini istedi.



İş makinesi görevlendirmesi konulu yazıda, '2015 model 34 EL 35 plakalı Cat marka Bekoloder iş makinesinin görevlendirme süresinin 5 Ağustos 2020'de bitmesi nedeniyle en kısa sürede idaremiz Taşıtlar Şube Müdürlüğü'ne teslim hususunda gereğini arz ederim' denildi.





