Yerli aşıda heyecanlandıran gelişme! İlk doz uygulanmaya başlandı!

Erciyes Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, 5 Kasım 2020'de inaktif aşı adayının faz-1 çalışmalarına başlandığı açıklanmıştı.



ERÜ Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama Merkezi'nde (ERAGEM) koronavirüse karşı geliştirilen ve Sağlık Bakanlığı ile Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından desteklenen inaktif aşı adayının faz-2 çalışmaları kapsamında ilk dozu ERÜ İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (İKUM) bir gönüllüye uygulandı.



''GÖNÜLLÜ OLMAKTAN MUTLU VE GURURLUYUM''



Açıklamada görüşlerine yer verilen aday aşının faz-2 doz uygulama gönüllüsü, aşı çalışmalarına gönüllü olarak katılmaktan mutlu olduğunu, yerli aşının gurur verici olduğunu belirtti.



ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ise koronavirüse karşı geliştirdikleri yerli aşının faz-1 çalışmalarının bittiğini, faz-2 çalışmalarının ise devam ettiğini belirtti.



Bugün yeni bir aşamaya geçtiklerini vurgulayan Çalış, şunları kaydetti:"Bugün çok şükür faz-2 aşamasının gönüllü dozlamasına geçmiş olduk.



İnşallah faz-2 çalışmasının da faz-1 çalışmasında olduğu gibi başarılı geçeceğini ümit ediyorum.



ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR



Elimizden gelen gayreti Erciyes Üniversitesi olarak, Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi ile İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak yapmaktayız.



Zaten aşı adayımız Sağlık Bakanlığı ile TÜSEB tarafından desteklenen bir aşı adayıdır.



250 GÖNÜLLÜYE UYGULANACAK



Biz protokol kapsamında Sağlık Bakanlığı TÜSEB'e devretmiş olduk ama faz-1 ve faz-2 çalışmalarını üniversitemizde devam ettiriyoruz.



İnşallah ümidimiz en kısa zamanda yerli aşımıza ulaşmak olacak."



ERÜ tarafından koronavirüse karşı geliştirilen inaktif aday aşısı faz-2 çalışmaları kapsamında 250 gönüllüye uygulanacak.