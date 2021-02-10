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Twitter ücret talep etmeyi planlıyor: İlk açıklama geldi

Twitter ekstra özellikler için ücret talep etmeyi planlıyor. Ücretli üyelik modeli üzerinde çalışmalara başlayan Twitter'dan konu hakkında ilk açıklama da geldi.

Teknoloji / 10 Şubat 2021 Çarşamba 11:08
Twitter ücret talep etmeyi planlıyor: İlk açıklama geldi

ABD merkezli sosyal medya platformu Twitter, popüleritesine rağmen reklam gelirlerinde istediği seviyede artışın yaşanmaması sonrası alternatif yollar aramaya başladı.

NTV'nin Bloomberg'den aktardığı habere göre, mikro blog platformu ekstra özellikler için ücretli aboneliğe geçmeyi planlıyor.

Aynı habere göre, Twitter'ın planları arasında şirketin bünyesinde bulunan TweetDeck için ekstra ücret almak da bulunuyor.

TWİTTER'DAN AÇIKLAMA

Bloomberg'in haberi sonrası Twitter'dan konu ile ilgili açıklama yapıldı.

Twitter'ın gelir ürünleri sorumlusu Bruce Falck gelirlerin artırılması için pek çok projenin masada olduğu bilgisinin altı çizildi.

Söz konusu açıklamada ücretli modelin bu opsiyonlardan biri olduğu, ancak şu an için farklı opsiyonların erken keşif aşamasında olduğunu dile getirdi.

Falck bu yıl içinde Twitter'ın masadaki opsiyonlardan birisini hayata geçirmeyi planladığını da sözlerine ekledi.

TWİTTER'A REKLAM YASAĞI GETİRİLMİŞTİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 4 Şubat 2021'de yaptığı açıklamada Türkiye'de temsilcilik açmayan Twitter'a reklam yasağının başladığını duyurmuştu.

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