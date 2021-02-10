O videoyu çeken kişi bakın kim çıktı!

Boğaziçi Misafirhanemiz sizi bekliyor başlığıyla bazı basın yayın kuruluşlarında, sosyal medyada yer alan video ile ilgili yapılan incelemede; Bahse konu videoyu çekerek sosyal medya hesabına yüklediği tespit edilen M.D. isimli şahıs Sultangazi ilçesinde gözaltına alındı.



M.D. isimli şahsın alınan ifadesinde;



'Videoyu dezenfektan görevlisi ve figüran olarak çalışmakta olduğu bir dizinin çekimlerinin yapıldığı Ümraniye ilçesinde bulunan bir film platosunda yaklaşık olarak 1 ay kadar önce çektiğini, videonun çekildiği esnada Boğaziçi Üniversitesi ile ilgili bir olayın bulunmadığını, Boğaziçi Üniversitesi olaylarının gündem olmasının ardından sosyal medyada ve bazı tv kanallarında 'Katil Polis' vb. paylaşımların yapılması ve bahse konu olaylara çeşitli terör örgütü yandaşlarının da katılım sağladığını öğrenmesi üzerine tepki olarak bu videoyu üzerine yazı ve fon müziği ekleyerek sosyal medya hesabında paylaştığını söylediği ileri sürüldü.



Ayrıca yapılan incelemede İstanbul Emniyet Müdürlüğü kadrosunda bu isimde görevli bir Polis Memuru bulunmadığı tespit edilmiştir.



