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İran'da devrim kutlamalarında kahrolsun Ruhani sloganları!

İran'da devrimin 42'nci yıldönümü kutlamalarına katılan yüzlerce motosiklet kullanıcısı "Kahrolsun Ruhani" sloganları attı.

Güncel / 10 Şubat 2021 Çarşamba 20:46
İran'da devrim kutlamalarında kahrolsun Ruhani sloganları!

İran'da devrim kutlamaları etkinliklerine motosikletleriyle katılan yüzlerce kişi, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani aleyhinde bağırdı.

Sosyal medyada yer alan görüntülere göre, İran'da devrimin 42'nci yıldönümü kutlamalarına katılan yüzlerce motosiklet kullanıcısı "Kahrolsun Ruhani" sloganları attı.

DEVRİMİN YILDÖNÜMÜNDE "KAHROLSUN RUHANİ" SLOGANLARI

Pikap araç üzerinde amigoluk yapan şahsın "Kahrolsun Amerika", "Kahrolsun İsrail" sloganına, seyir halindeki motosikletli kişilerin "Kahrolsun Ruhani" şeklinde cevap vermeleri dikkati çekti.

Motosikletlilerin, İran ve Hizbullah bayrakları taşıdıkları görüldü.

İran'da 11 Şubat 1979 tarihinde Ayetullah Ruhullah Humeyni liderliğinde "Özgürlük, Eşitlik", "Ne Doğu, ne Batı" gibi sloganlarla gerçekleştirilen devrimle Şah Muhammed Rıza Pehlevi yönetimine son verilmişti.

KUTLAMALAR KORONAVİRÜSÜN GÖLGESİNDE GEÇTİ

Ülkede bu yıl kutlamalar, koronavirüs nedeniyle otomobil ve motosikletlerle konvoy geçişleri şeklinde gerçekleştirildi.

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