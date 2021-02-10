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Erdoğan'ın açıklamasından sonra Rusya'dan Türkiye'ye flaş çağrı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün akşam Milli Uzay Projesi hakkında yaptığı açıklamaların ardından Rus Uzay Ajansı Roscosmos'dan Ankara'ya çağrı geldi.

Güncel / 10 Şubat 2021 Çarşamba 12:06
Erdoğan'ın açıklamasından sonra Rusya'dan Türkiye'ye flaş çağrı!

Rus Uzay Ajansı Roscosmos'un yetkilileri, Türk bir astronotun uzaya gönderilmesine nasıl yardım edebilecekleri hususunda Türkiye'den yakın gelecekte teklif almayı beklediklerini söyledi. Roscosmos'un açıklaması, Türkiye'nin Milli Uzay Programı kapsamında bir Türk vatandaşının Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderileceğinin açıklanmasını izledi.

Roscosmos'un basın ofisinden Sputnik haber ajansına yapılan açıklamada, “Türk meslektaşlarımız ile daha yakın bir biçimde çalışma olasılıkları bizi her zaman mutlu eder. Yakın gelecekte de onlardan ortak uzay projelerimizin gelişimine dair somut teklifler almayı bekliyoruz. Teklif beklediğimiz söz konusu projelere, uzaya gönderilecek ekibin hazırlanması ve Türk ekibin uzaya gönderilmesinin organize edilmesi de dahildir” denildi.

Roscosmos'un söz konusu açıklaması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Milli Uzay Programı kapsamında seçilecek bir Türk vatandaşının Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderileceğini söylemesini izliyor.

Daha sonra da Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Uzay Ajansı'nın kurulmasıyla yabancı ülkelerden geri dönüşler aldıklarını, Rusya dahil birçok ülke ile bu hususta görüşmelerin devam ettiğini belirtti.

Roscosmos'un basın ofisinden Türkiye Uzay Ajansı'nın kurulmasına ilişkinse Sputnik haber ajansına şu açıklama yapıldı:

“Ülkelerimiz hâlihazırda uzay sektöründe güçlü iş temasları kurmuş durumda. Eskiden beri belirli uzay projelerinin gerçekleştirilmesi üstüne görüşmeler yapmaktayız. Türkiye'nin kendi ulusal uzay ajansının kurulması ile diyaloğumuz yeni bir seviyeye taşınacaktır. Şu anda hükümetlerarası bir çerçeve anlaşmanın hazırlanması üstünden çalışmaktayız. Söz konusu anlaşma, ülkelerimizin uzay alanındaki işbirliğinin başarılı bir biçimde geliştirilmesinin temelini oluşturacaktır.”

Recep Tayyip Erdoğan

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