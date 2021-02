Başkan Erdoğan’dan AK Parti İl Kongrelerinde önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Balıkesir-Osmaniye-Tokat-Tunceli 7. Olağan İl Kongrelerine katıldı. Erdoğan, CHP'nin içindeki taciz ve tecavüz olaylarına tepki gösterdi, Kılıçdaroğlu ve yönetiminin sessizliğini eleştirdi. Erdoğan, 'Kendi partilerindeki, taciz, tecavüz, hırsızlık ve arsızlık furyasının üstünü örtmek için yalan furyasının çıtasını sürekli yükseltenler hakikat selinden kaçamayacaklardır.' dedi.



'ÜLKEMİZİ 10 BÜYÜK ÜLKE ARASINA SOKACAĞIZ'



Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:



Ülkemize kendi senaryolarına göre istikamet biçemeyecekler. Bu kutlu yolda zafere ulaşmamıza Allah'ın izni ile engel olamayacaklar. Terör örgütleri ile başaramadıklarını, darbe ile deneyenleri nasıl hüsrana uğrattıysa, bundan sonra da hüsrana gark edeceğiz. Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ülkenin arasına sokmakta kararlıyız. Nasıl bugünlere geldiysek, yarın da 10 büyük ülke arasına gireceğiz.



'AK PARTİ'NİN SİYASETİ HİZMET, ESER VE KALKINMA SİYASETİDİR'



Cumhur İttifakı olarak ülkemizi hedefine ulaştırmak için daha çok çalışacağız. Biz 40 yıllık siyasi hayatımızın her gününü, her anını, 'Allah razı olsun' sözünü duymak için harcadık. AK Parti'nin siyaseti hizmet, eser ve kalkınma siyasetidir.



Artık ülkemizin 84 milyona yaklaşan nüfusunun her bireyini partimizin tabii mensubu olarak görüyoruz. Gönlünü partimize çekemeyecek her kişi bizim eksikliğimizdir.



'ARTIK KÖHNE SİYASET ANLAYIŞI ZORDUR'



AK Parti kadroları 365 günü seçim gibi değerlendirmelidir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde ülkeyi yönetmenin tek yolu milletin desteğinin yarısından fazlasını alabilmektir. Artık köhne siyaset anlayışı zordur. AK Parti olarak tamamını tabii seçmenimiz olarak gördüğümüz her bireyi kendi çatımız altında görme konusunda ne kadar başarı elde edersek, köhne mahfillerde yazılan bu oyunu o kadar çabuk bozarız.



'ÜLKEMİZİ VE MİLLETİMİZİ FAŞİST, RİYAKAR BU SİYASETİN ELİNE BIRAKMAYACAĞIZ'



Yeter ki biz kendi istikametimize sahip çıkalım, bildiğimiz yolda gitmeye devam edelim. Allah'ın izni ile bu yolun sonu zafere çıkacaktır. Kendi partilerindeki, taciz, tecavüz, hırsızlık ve arsızlık furyasının üstünü örtmek için yalan furyasının çıtasını sürekli yükseltenler hakikat selinden kaçamayacaklardır.



Ülkemizi ve milletimizi faşist ve riyakar bu siyasetin eline bırakmayacağız. Gökyüzüne bak ayı gör diyerek ülkemizin uzay yarışında en önlere çıkma isteğini gösterdik. Bizim asıl konumuz budur. Sizlerden de illerinizde aynı anlayış ile rehavete izin vemeden çalışmanızı istiyorum.