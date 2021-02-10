Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün düzenlenen Milli Uzay Programı'nda 2023'te Ay'a ayak basacağımızı söylemişti. Başkan Erdoğan konuyla ilgili bir paylaşım da sosyal medyadan geldi. Erdoğan paylaşımında: "Ayağımız dünyada, gözümüz uzayda olacak. Kökümüz dünyada, dallarımız göklerde olacak." ifadelerini kullandı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün düzenlenen Milli Uzay Programı'nda 2023'te Ay'a ayak basacağımızı söylemişti. Başkan Erdoğan konuyla ilgili bir paylaşım da sosyal medyadan geldi. Erdoğan paylaşımında: "Ayağımız dünyada, gözümüz uzayda olacak. Kökümüz dünyada, dallarımız göklerde olacak." ifadelerini kullandı.
İşte Başkan Erdoğan'ın o paylaşımı: