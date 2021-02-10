Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün düzenlenen Milli Uzay Programı'nda 2023'te Ay'a ayak basacağımızı söylemişti. Başkan Erdoğan konuyla ilgili bir paylaşım da sosyal medyadan geldi. Erdoğan paylaşımında: "Ayağımız dünyada, gözümüz uzayda olacak. Kökümüz dünyada, dallarımız göklerde olacak." ifadelerini kullandı.



İşte Başkan Erdoğan'ın o paylaşımı:





