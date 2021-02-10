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AK Parti Grup Toplantısı'nda, CHP belediyeciliğini özetleyen görüntüler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısında, CHP tarafından yönetilen belediyelerde yıllar boyunca yaşanan problemlerin derlendiği bir video izletti.

Güncel / 10 Şubat 2021 Çarşamba 11:33
AK Parti Grup Toplantısı'nda, CHP belediyeciliğini özetleyen görüntüler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM'deki grup toplantısına katıldı.

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan, geçen hafta İzmir'de yaşanan sel felaketini hatırlatarak, CHP'li belediyelerin yönetiminde olan şehirlerdeki altyapı ve hizmet eksikliklerine dikkat çekti.

'ESKİ MANZARALAR TEKRAR GÖRÜLMEYE BAŞLANDI'

İstanbul'u yönettiği yılları hatırlatan Erdoğan, 'İstanbul'u sokakları çöpten geçilmeyen, ulaşım felç, havası kirli, insanları sahipsiz bir şehir olarak devralmıştık. El ele verip, birkaç yıl içinde şehrin tüm sorunlarını çözüm yoluna koyduk. CHP belediyesinden devralmıştık. Bu meselelerin bazıları yeniden hortlamaya, CHP'li belediyelerin olduğu şehirlerde görülmeye başlandı.' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu hatırlatmasından sonra, salondakilere CHP yönetimindeki şehirlerde yıllar boyunca yaşanan sorunların derlendiği bir video izletti.

'CHP BELEDİYECİLİĞİNİN NE OLDUĞUNU TEKRAR GÖRELİM'

Erdoğan, 'Geçmişten bugüne, bu manzaraların bir kısmını hep birlikte seyredelim. Ekranları başında bizi izleyen milletim de seyretsin. Ve bu CHP belediyeciliğinin, çöp çukur, çamur ne olduğunu tekrar görelim. ' dedi.

Partililerle birlikte izlenen videonun bitmesiyle salondan alkış sesleri yükseldi.

'CHP'Yİ ALKIŞLAMIYORSUNUZ DEĞİL Mİ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan; su kuyrukları, çöp dağları su baskınları haberlerinin sıralandığı videodan sonra salondan alkış seslerinin yükselmesine ise 'Herhalde CHP'yi alkışlamıyorsunuz değil mi?' ifadeleriyle espri yaptı. Bu kez salondan kahkaya sesleri yükseldi.

Recep Tayyip Erdoğan

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