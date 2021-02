MHP'den CHP'li Özgür Özel'e zehir zemberek sözler: PKK'nın taleplerini kanun teklifi diye Meclis'e sunuyor!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin her fırsatta PKK'nın siyasi ayağı olan HDP'nin kapatılması gerektiğini söylemesi, iş birlikçileri CHP, İYİ Parti, Deva Partisi ve Gelecek Partisi'ni rahatsız etti.



Özellikle CHP'li Grup Başkanvekili Özgür Özel'in FETÖ ve PKK doğrultusunda MHP'ye ve Devlet Bahçeli'ye saldırdığını söyleyen MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, 'CHP'li Özel dün 'FETÖ sevdalısı, zikzakların siyasetçisi, basit adam' dediği FETÖ destekçisi değersiz Selçuk Özdağ'ı bugün kahraman ilan ederek MHP'yi ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'yi hedef göstermeye çalışmaktadır. CHP nezaketten ne anlamaktadır? Nezaket, teröristi savunup terör örgütleriyle işbirliği yapmak mıdır? PKK'nın taleplerini kanun teklifi olarak TBMM'ye vermek midir? Taciz ve tecavüzcülere sahip çıkmak mıdır? Hakaretamiz ve tahrik ifadeleri mi nezakettir?' ifadelerini kullandı.



İşte Akçay'ın açıklamaları:



1- Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli ' HDP'nin bir terör sorunu olduğunu, adalet ve hukukun devreye girerek bölücülük ve terör yatağı HDP'nin kapatılması gerektiğini, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı yapmazsa MHP'nin Siyasi Partiler Kanunu uyarınca gerekeni yapacağını' söylemiştir.



2- Liderimizin HDP'nin kapatılması gerektiğine yönelik açıklamasından sonra terör destekçileri, Türkiye düşmanları ve bunların siyasetteki uzantıları CHP, İP, Deva, Gelecek partileri ve medyadaki iş birlikçileri organize şekilde MHP'ye ve Liderimize saldırmaya başlamıştır.



3- Liderimiz bazı gazeteci ve siyasetçilere yönelik saldırılarla Milliyetçi-Ülkücü Hareket arasında hiçbir bağ olmadığını ifade etmesine rağmen terör destekçileri ve Zillet İttifakı Milliyetçi-Ülkücü Hareket'i tarafı olmadığı saldırılarla ilişkilendirmeye çalışmıştır.



4- FETÖ'nün hamiliğini yapan ve sahibi olduğu Fitneçağ'da FETÖ elebaşı aleyhine yazan köşe yazarlarının işine son veren İP Milletvekili provokatör Ahmet Çelik ile terörist destekçisi CHP'li Özgür Özel FETÖ- PKK doğrultusunda MHP'ye ve Liderimize saldırmaktadır.



5- CHP'li Özel dün 'FETÖ sevdalısı, zikzakların siyasetçisi, basit adam' dediği FETÖ destekçisi değersiz Selçuk Özdağ'ı bugün kahraman ilan ederek MHP'yi ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'yi hedef göstermeye çalışmaktadır.



6- Kelime dağarcığının büyük bölümü hakaretten oluşan Özgür Özel, siyasi nezaket üzerinden Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'yi eleştirmeye kalkışmaktadır. Siyasi nezaket kim, siz kimsiniz? Liderimiz nezaketinin sadakasını verse size bir ömür boyu yeter de artar.



7- CHP nezaketten ne anlamaktadır? Nezaket, teröristi savunup terör örgütleriyle iş birliği yapmak mıdır? PKK'nın taleplerini kanun teklifi olarak TBMM'ye vermek midir? Taciz ve tecavüzcülere sahip çıkmak mıdır? Hakaretamiz ve tahrik ifadeleri mi nezakettir?



8- CHP'ye göre nezaket, Türk Ordusuna satılık, Türk askerine lejyoner, Türkiye'ye işgalci demek midir? Türk ordusuna ve polisine katil demek midir?



9- CHP'ye göre nezaket, terör örgütleriyle kahramanca mücadele eden başçavuş ve uzman çavuşlarımız ile devlet görevlilerine, valilere ve yargıçlara militan demek midir? Kendisi gibi düşünmeyen, memur, esnaf, işçi, emekli ve sanatçılara hakaret etmek midir?



10- Terörist Demirtaş'a övgüler düzmek, terör destekçisi HDP ile iş birliği yapmak mıdır? Kandil, Pensilvanya ve Beyaz Saray'dan iktidar dilenmek midir? Sizin siyasi nezaketten anladığınız buysa kimse siyasi nezakette Kılıçdaroğlu'nun eline su dökemez.



11- Kandil ve Pensilvanya'nın dümen suyuna giren, terör örgütlerine sahip çıkan, Türkiye'nin kurucu değerlerine savaş açarak 'Türk'süz ve 'Atatürk'süz anayasa ile özerklik hayalleri kuran, taciz ve tecavüzcülere sahip çıkan CHP ve Kılıçdaroğlu'ndan nezaket öğrenecek değiliz.



12- CHP'li Özel, HDP Esenyurt ilçesindeki rezaletlerle ilgili olarak 'PKK bayrağı asmak, Öcalan posteri asmak suç mudur? AKP 2015'te bunları suç olmaktan çıkardı. Bu kanun teklifinin altında hangi AKP'li vekilin imzası var, bakmaya vaktim olmadı.' demiştir.



13- CHP'li Özel'e hatırlatmak gerekir: 11/4/2013 tarih ve 6459 sayılı Kanunun 8. maddesi ve 27/3/2015 tarih ve 6638 sayılı Kanunun 8. maddeleriyle terör örgütlerinin amblem, işaret, afiş ve pankartlarını kullanmak suç kapsamına alınmıştır.



14- '2015 yılında PKK amblem ve elebaşının posterini asmayı suç olmaktan çıkartan kanun teklifinde hangi AKP milletvekilinin imzası var' diye soran Özgür Özel'e hatırlatalım: 2015 yılında bu kanun teklifini veren parti CHP, milletvekili de sen değil misin? Ne çabuk unuttun!



15- CHP'li Özel'in terör örgütlerinin amblem, resim veya işaretlerini kullanmayı suç olmaktan çıkarmaya yönelik 14/12/2015 tarihli ve 2/500 esas no'lu kanun teklifi vardır.



16- CHP'li Özel, İmralı Canisinin talebiyle açılım sürecine meşruiyet kazandırmak için TBMM'de Ortak Akıl Heyeti Komisyonu kurulmasına yönelik TBMM İçtüzük Değişiklik Teklifi vermiştir.



17- CHP 27. Dönemde PKK'nın talepleri doğrultusundaki bu kanun tekliflerini yenilemiştir.



CHP GRUP BAŞKANVEKİLİ ÖZGÜR ÖZEL'İN TOPLUMSAL BARIŞ VE DEMOKRASİNİN TESİSİ AMACIYLA BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ ( 14.12.2015 )



MADDE 9- 442 Sayılı Köy Kanununda değişiklik yaparak;



* PKK'nın korkulu rüyası Köy koruculuğunu kaldırıyor.



MADDE 14- 5233 Sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunun 2'nci maddesi değiştirilmiştir.



* Terör eylemi nedeniyle mahkûm olmuş olanlara, terör amacıyla işlenen suçlara yardım ve yataklık yapanlara, devlet tarafından tazminat ödenmesi öngörülmektedir.



MADDE 27- 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 23 üncü maddesi değiştirilmiştir.



*Gösteri ve toplantılarda terör örgütlerinin amblem ve işaretlerini taşıyan üniformaları giyen ve yüzlerini örterek gösteri yapanlara verilen altı aydan üç yıla kadar hapis cezasını kaldırıyor.



*Gösterilerde, terör örgütlerinin afiş, pankart, resim, araç ve gereçlerini kullananlara verilen altı aydan üç yıla kadar hapis cezasını kaldırıyor.



*Gösteri ve yürüyüşlerde terör örgütü lehine slogan atmayı veya ses cihazları ile yayınlayanlara verilen altı aydan üç yıla kadar hapis cezasını kaldırıyor



MADDE 28- 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 24 üncü maddesi değiştirilmiştir.



* Toplantı ve yürüyüşe silahlı katılanlar ile kimliklerini gizlemek amacıyla yüzlerini tamamen veya kısmen örterek katılanlara verilen iki yıl altı aydan 4 yıla kadar hapis cezasını kaldırıyor.



* Kanuna aykırı olarak başlayan gösteri ve yürüyüşleri polisin dağıtmasını engelliyor. Yani PKK terör örgütü kanuna aykırı şekilde gösteri ve yürüyüş yaparsa polis dağıtamayacaktır.



MADDE 30- 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 28 inci maddesi değiştirilmiştir.



* Kanuna aykırı toplantı veya gösteri yürüyüşleri düzenleyen, yöneten ve bunlara katılanlara bir yıl altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile verilmektedir. Özgür Özel bunu 730 gün karşılığı adli para cezasına çevirmektedir.



MADDE 31- 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 29 uncu maddesi değiştirilmiştir.



* Toplantı veya yürüyüşü ihlal eden kimselere dokuz aydan bir yıl altı aya kadar hapis cezası ile cezalandırılmaktadır. Özgür Özel bunu 300 gün karşılığı adli para cezasına çevirmektedir.



MADDE 32- 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 31 inci maddesi değiştirilmiştir.



* Haklı suç işlemeye teşvik ve tahrik eder mahiyette yazı veya resim ve işaret bulunan vasıtalar ile propaganda yapanlara bir yıl altı aydan üç yıla kadar hapis cezası verilmektedir. Özgür Özel bunu adli para cezasına çeviriyor.



* Teşvik ve tahrik neticesinde suç işlenmesi veya suça teşebbüs edilmesi halinde teşvik ve tahrikte bulunanlara iki yıldan beş yıla kadar verilen hapis cezası ise bir yıldan üç yıla kadar olacak şekilde değiştirilmektedir.



MADDE 33- 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 32 nci maddesi değiştirilmiştir.



*Kanuna aykırı toplantı veya gösteri yürüyüşlerine katılanlar, ihtara ve zor kullanmaya rağmen dağılmamakta ısrar ederlerse, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası verilmektedir. Bu suçu, toplantı ve gösteri yürüyüşünü tertip edenler işlerse ceza yarı oranında artırılmaktadır. Özgür Özel bu cezayı kaldırıyor.



MADDE 35- 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun bazı maddeleri değiştirilmiştir.



*Toplantı ve gösteri yürüyüşü zamanını düzenleyen 7'inci madde kaldırılıyor.



*Toplantı ve gösteri suçu işleyenlerin yakalanmasına ilişkin 25'inci madde kaldırılıyor.



*Halkı Kanuna aykırı toplantı veya yürüyüşe özendirmek veya kışkırtmak yasağını içeren 27'nci madde kaldırılıyor.



*Toplantı veya yürüyüşte; tehdit, hakaret, saldırı veya mukavemette bulunanlara verilen bir yıl altı aydan üç yıla kadar hapis cezası kaldırılıyor.



*Halkı yasa dışı gösteri için tahrik edenler ve suç ortaklarına toplantı veya yürüyüş vuku bulmamış veya vuku bulmuş olup da ilk emir ve ihtar üzerine dağıtılmış ise, bir yıl altı aydan dört yıla ceza verilmektedir. Toplantı ve yürüyüş zorla dağıtılmış ise üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilmektedir. Özgür Özel bu cezayı kaldırmaktadır.



MADDE 36- 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 6'ncı maddesi yürürlükten kaldırılmaktadır.



*Terörle mücadelede görev almış kamu görevlilerinin hüviyetlerini açıklayanlara, yayınlayanlara, bu yolla kişileri hedef gösterenlere bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilmektedir. Özgür Özel bu cezayı kaldırmaktadır.



*Terör örgütlerinin; cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösteren veya öven ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik eden bildiri veya açıklamalarını basanlara veya yayınlayanlara bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilmektedir. Özgür Özel bu cezayı kaldırmaktadır.



*Kanuna aykırı olarak muhbirlerin hüviyetlerini açıklayanlara veya yayınlayanlara bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilmektedir. Özgür Özel bu cezayı kaldırmaktadır.



MADDE 37- 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 7'nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmaktadır.



* Terör örgütünün; cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propagandasını yapan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu suçun basın ve yayın yolu ile işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır. Özgür Özel bu cezayı kaldırmaktadır.



* Toplantı ve gösteri yürüyüşü sırasında gerçekleşmese dahi, terör örgütünün üyesi veya destekçisi olduğunu belli edecek şekilde; Örgüte ait amblem, resim veya işaretlerin asılması ya da taşıyanlara, slogan atanlara, ses cihazı ile yayın yapanlara, terör örgütüne ait amblem, resim veya işaretlerin üzerinde bulunduğu üniformayı giyenlere bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir. Özgür Özel bu cezayı kaldırmaktadır.



*Terör örgütünün toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde, kimliklerini gizlemek amacıyla yüzünü tamamen veya kısmen kapatanlar üç yıldan beş yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. Bu suçu işleyenlerin cebir ve şiddete başvurmaları ya da her türlü silah, molotof ve benzeri patlayıcı, yakıcı ya da yaralayıcı maddeler bulundurmaları veya kullanmaları hâlinde verilecek cezanın alt sınırı dört yıldan az olamaz. Özgür Özel bu cezayı kaldırmaktadır.



MADDE 38- 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 215, 218 inci maddeleri ile 220 nci maddesinin 6 ve 8 inci fıkraları ile 285, 288, 301 ve 318 inci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.



*MADDE 215- İşlenmiş olan bir suçu veya işlemiş olduğu suçtan dolayı bir kişiyi alenen öven kimse iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.



*MADDE 218 - Kamu barışına karşı suçlar basın ve yayın yoluyla işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranına kadar artırılır.



*MADDE 220- (Suç işlemek amacıyla örgüt kurma)



6 NCI FIKRA - Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen kişi, ayrıca örgüte üye olmak suçundan da cezalandırılır. Örgüte üye olmak suçundan dolayı verilecek ceza yarısına kadar indirilebilir. Bu fıkra hükmü sadece silahlı örgütler hakkında uygulanır.

8 NCI FIKRA – Örgütün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propagandasını yapan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu suçun basın ve yayın yolu ile işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.



MADDE 285- Gizliliğin İhlali



*Soruşturmanın gizliliğini alenen ihlal eden kişiye verilen bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasını kaldırıyor.



*Soruşturmanın gizliliğini ihlal eden kişilere verilen bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasını kaldırıyor.



*Soruşturma ve kovuşturma evresinde kişilerin suçlu olarak algılanmalarına yol açacak şekilde görüntülerinin yayınlanması halinde, altı aydan iki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.



*MADDE 288- Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs



* Adil yargılamayı etkileyenlere verilen cezayı kaldırıyor.



* MADDE 301- Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama



Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve Devletin yargı organlarını, Devletin askerî veya emniyet teşkilatını alenen aşağılayan kişilere verilen altı aydan iki yıla kadar hapis cezasını kaldırıyor.



*MADDE 318- Halkı askerlikten soğutma



Askerlik hizmetini yapanları firara sevk edecek veya askerlik hizmetine katılacak olanları bu hizmeti yapmaktan vazgeçirecek şekilde teşvik veya telkinde bulunanlara verilen altı aydan iki yıla kadar hapis cezasını kaldırıyor. Fiil, basın ve yayın yolu ile işlenirse ceza yarısı oranında artırılır



MADDE 40- 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 102'nci maddesi ikinci ve üçüncü değiştirilmekte ve maddeye dördüncü fıkra eklenmektedir.



Maddenin ikinci fıkrası; ağır ceza mahkemesinin görevine giren işlerde, tutukluluk süresini en çok iki yıl olarak düzenlemekte, zorunlu hallerde bu sürenin uzatılabileceğini, uzatma süresinin 3 yılı geçemeyeceği fakat devletin güvenliğine karşı suçlarda, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlarda, milli savunmaya karşı suçlarda, devlet sırlarına karşı suçlar ve casuslukta, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlarda beş yılı geçemeyeceği düzenlenmektedir.



Kanun Teklifi ile ağır ceza kapsamına giren suçlarda tutukluluk süresi suç ayrımı yapılmaksızın hazırlık aşamasında altı ay, soruşturma aşamasında 1 yıl olarak düzenlenmiş ve bu sürenin zorunlu hallerde gerekçe gösterilerek uzatılabileceği, uzatma süresinin de en çok 1 yıl olabileceği düzenlenmektedir.



Kanun teklifi ile maddenin üçüncü fıkrasında değişiklik yapılarak, bu uzatma kararına karşı itiraz edilebileceği hükme bağlanmaktadır.



Ayrıca maddeye dördüncü fıkra eklenerek, ağır ceza mahkemesinin görev alanına giren işlerde hakkında mahkûmiyet kararı verilen sanık açısından temyiz ve istinaf incelemesi aşamasında tutukluluk sürelerine ilişkin hükümlerin uygulanmayacağı, tutuklu sanıklar bakımından istinaf ve temyiz incelemesinin yıl içerisinde karara bağlanmaması durumunda tutuklu sanıkların derhal salıverileceği madde metnine eklenmektedir.



MADDE 46- 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salȃhiyet Kanunu'nun değişik maddelerinde düzenleme yapılmaktadır. Bu kapsamda;



* Direnişle karşılaşan polisin kimyasal veya başkaca gaz veya toz kullanması yasaklanmaktadır.



*Zor kullanma yetkisi kapsamında, direnmenin mahiyetine ve derecesine göre ve direnenleri etkisiz hale getirecek şekilde ve kanunî şartları gerçekleştiğinde silah kullanma yetkisini kaldırmaktadır.



*Direnmenin mahiyeti ve derecesi göz önünde bulundurularak, ihtar yapılmadan da zor kullanılabilmesi durumu mevzuattan çıkarılmaktadır.



*Polisin, hakkında tutuklama, gözaltına alma, zorla getirme kararı veya yakalama emri verilmiş olan kişilerin ya da suçüstü halinde şüphelinin yakalanmasını sağlamak amacıyla ve sağlayacak ölçüde silah kullanma yetkisi mevzuattan çıkarılmaktadır. Bunun yerine başkasının ırz ve canına vuku bulan ve başka şekilde engellenmesi mümkün olmayan bir saldırıyı savmak için polise silah kullanma yetkisi verilmektedir.



*Polise sadece yaşamını korumak için kesinlikle zorunlu olduğu durumlarda kasten öldürücü silah kullanabilme yetkisi verilmektedir.



MADDE 49- 2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun'un amacının belirtildiği 1'inci maddesi değiştirilmektedir.



* Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Teşkilatında bulunan patlayıcı maddelerin incelenmesi, muhafazası, nakli, imha edilmesi ve zararsız hâle getirilmesi işlemlerinde görevlendirilenlere verilen nakdi tazminatı kaldırmaktadır.



* Barışta güven ve asayişi korumak, kaçakçılığı men, takip ve tahkikle, trafik ve yol güvenliğini veya tutuklu ve hükümlülerin sevk ve nakillerini sağlamakla görevli olanlar ile bunların sebep olduğu yaralanma, hastalık sonucu ölme ve engelli kalanlara nakdi tazminat vermektedir.



MADDE 50- 2330 Sayılı Kanun'un 'Kapsam' başlıklı 2'nci maddesine ı) bendi eklenmiştir.



Güvenlik kuvvetleri mensuplarının görevlerini yerine getirirken orantısız güç kullanmak nedeniyle temel hak ve hürriyetlerini kullananlar; ölür, yaralanır, engelli hale gelir veya hastalanırsa ve buna yönelik Anayasa Mahkemesi veya Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararıyla var ise bu kişiler ile bu kişilerin eş, füru ve kardeşlerine nakdi tazminat bağlanmaktadır. Yani bu kişiler şehit veya gazi olmaktadır.



MADDE 53- 5726 Sayılı Tanık Koruma Kanunu'nun 'Tanık Koruma Tedbirleri' başlıklı 5'inci maddesinde değişiklik yapılmaktadır.



*Tanık koruma tedbiri olarak tanığın kimliğinin gizli tutulmasını ortadan kaldırmaktadır.



MADDE 63- 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun 42'nci maddesinin ikinci fıkrasının e bendi yürürlükten kaldırılmaktadır.



* Cezaevlerinde gereksiz olarak marş söyleyen ve slogan atan hükümlülere bir aydan üç aya kadar haberleşme ve iletişim araçlarından yoksun bırakma cezası verilmektedir. Özgür Özel bu cezayı kaldırmaktadır.



MADDE 65- 5187 Sayılı Basın Kanunu'nun 3 üncü maddesinin 2 nci fıkrası değiştirilmiştir.



Toplum sağlığı ve ahlakının sağlanması,

milli güvenlik,

kamu düzeni,

kamu güvenliği ve toprak bütünlüğünün korunması,

devlet sırlarının açılanması,

suç işlenmesinin önlenmesi,

yargı gücünün otorite ve tarafsızlığının sağlanması,

amacıyla basın özgürlüğünün sınırlandırılmasını kaldırmaktadır.