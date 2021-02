Başkan Erdoğan Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor!

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.



Saat 17.20'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki başlayan toplantı sona erdi.



Toplantı sonrası Başkan Erdoğan ulusa sesleniyor.



İşte o açıklamalardan satırbaşları;





"2021 yılını yeni bir şahlanış yılı haline getirme gayreti içindeyiz. Sadece Ocak ayında milletimizin hizmetine sunduğumuz eserlerin kısa bir özeti bile kat ettiğimiz mesafeyi göstermeye yeterli olacaktır. Fırat nehri üzerinde inşa ettiğimiz Kömürhan köprüsü, bağlantı tünel ve yolunu hizmete açtık. Bu eser ülkemizin doğu-batı ve kuzey-güney ulaşım ağının en önemli noktalarından biridir."5B UYDUSUNU ÖNÜMÜZDEKİ AY FIRLATACAĞIZTürksat 5A uydumuzu 8 Ocak'ta Amerika'dan yörüngesine yolcu ettik. İnşallah 5B'yi de önümüzdeki yaz uzaya fırlatacağız. Ülkemizde bir mikro uydu fırlatma tesisi kurma çalışmalarına başladık. Çok uzak olmayan bir tarihte ülkemizin ve dostlarımızın uydularını kendi tesislerimizden uzaya göndereceğiz.Uzay ve uydu teknolojileri konusunda ülkemizi marka haline getirmekte kararlıyız. Gençlerimizin 2053 vizyonunun altyapısına yapacağımız en büyük desteklerden biri olduğuna inanıyoruz. Diyarbakır Deregeçidi Köprüsü ve bağlantı yollarını hizmete açtık.Yılın ilk kabine toplantımızdan önce de Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonumuzun resmi açılışı vesilesiyle gençlerimizle bir araya geldik. AB büyükelçileriyle 12 Ocak'ta yaptığımız toplantıda ilişkilerimizi geliştirmeyi kararlaştırdık. Sanat,. spor kültür dünyamızın önde gelen temsilcileri ile bir araya geldik.Geçtiğimiz yılı 169,5 milyar dolar gibi tarihimizin en yüksek ihracatla kapatan iş insanlarımızın yanlarında olmayı sürdüreceğiz. Milli Saraylar Resim Sergisi'nin açılışını 15 Ocak'ta yaptık. Kültür ve Turizm Bakanlığımız özel ödüllerini müzecilik alanında çalışmaları ile ülkemize değer kazandıran kuruluş ve sanatçılarımıza takdim ettik."Türkiye Genç İşadamları ile bir araya geldik. 23 Ocak'ta İstanbul firkateyni denize iniş ve üçüncü gemi ilk kaynak törenine katıldık. Türk savunma sanayinin, denizcilik sektöründe ulaştığı seviyeyi bir kez daha görme imkanı bulduk Ardından Diyarbakır Silvan, Ergani barajının açılış törenine canlı bağlantıyla iştirak ettik.Silvan barajının gövde dolgusunu tamamlarken Babakaya ve Silvan tünellerinin inşaatlarına hız verdik. İnşallah inşalarını hedeflediğimiz tarihlerde mutlaka tamamlayarak Diyarbakır topraklarını bölge ve ülkemiz için önemli bir kazan kaynağı hale getireceğiz.8 BİN KONUTUN ANAHTARLARINI SAHİPLERİNE VERDİKElazığ ve Malatya depreminin yıldönümünde Elazığ'a gittik. Depremin 6. ayından itibaren toplamda 8 bin konutun anahtarlarını sahiplerine verdik. Geri kalanları yaz aylarına kadar tamamlamış olacağız. Aynı şekilde Malatya'da 6 bin konutun tamamını yaza kadar bitirip hak sahiplerine sunacağız.Okulu, camisi, çarşısı, parkı, yeşil alanları ve diğer tüm ihtiyaçlarıyla adeta yepyeni şehirler inşa ediyoruz. Elazığ'da köy konutları yöre halkının ihtiyaçlarını karşılayacak planlama ve projesiyle örnek bir çalışma oldu.Elazığ ziyaretimizde Avrupa'nın en büyük çocuk ve gençlik merkezinin resmi açılışını da yaptık. Yazılım, kodlama, tarım, binicilik, okçuluk sporlarına kadar gençlerimize hizmet verilecek. Devlet korumasında yetişmiş gençlerimiz, engellilerimiz, şehit ve gazi yakınlarımız için bir programı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirdik."Genel kadroların önemli bir bölümünü bu amaçla yapılacak atamalara tahsis ediyoruz. Sosyal destek programlarımızı kimsesizlerin kimsesi olan devletimizin milletin her kesimine vefasının bir gereği olarak görüyoruz. İnşallah ihtiyaç sahibi herkesin istihdam, ayni ve nakdi desteğe kadar her konuda yanlarında olmayı sürdüreceğiz.TÜRKİYE'NİN BÖLGESEL VE KÜRESEL ÇIKARLARINI KORUMAK İÇİN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZHaftanın her günü devlet ve millet meseleleriyle ilgili yaptığımız kabul, telefon görüşmelerini mutat mesaimiz olduğu için ayrıca saymıyoruz. Ülkemize sürekli yeni eserler kazandırarak hizmet etmek, milletimizin refah, huzur ve güvenliğini güçlendirmek, Türkiye'nin bölgesel ve küresel çıkarlarını korumak için gece gündüz çalışıyoruz.Ülkemizin son 18 yılının en büyük özelliği demokraside ve ekonomide kesintisiz bir reform gündemine sahip olmasıdır. Yıllarca siyasi istikrarsızlıklar, ekonomik krizler, darbeler, vesayet kıskacı bu ülkenin ve milletin enerjisini heba edenlerin yol açtığı kayıpları telafi etmek için çok çalıştık. Bu mücadeleyi ülkeyi bu hale getiren vesayet, darbe, kriz tüccarlarının sinsi tuzaklarına rağmen başarıya ulaştırdık.Reform dinamik bir süreci ifade ediyor. Dünyanın ve Türkiye'nin değişim şartlarına, milletimizin ihtiyaçlarına göre yeni reform gündemlerini oluşturmak bizim vazifemizdir. Daha düne kadar kendi çocuklarına dahi üniversite eğitimi sunamayan bir ülke bugün 200 bin yabancıya yükseköğrenim sağlayan bir Türkiye'nin eğitim yaklaşımı aynı olabilir mi?Geçmişte kendi vatandaşlarının asgari ihtiyaçlarını karşılayacak sağlık, ulaşım, enerji, sanayi, teknoloji, şehircilik, çevre, spor altyapısına sahip olmayan ülkenin ihtiyaçlarıyla bugünün ihtiyaçları aynı olabilir mi?"Hayatın bir gerçeği olan değişimin dışında kalan veya değişimi doğru istikamette yönlendiremeyen toplumların acı tecrübe ve yıkımlarını yanı başımızda bizzat görüyoruz. Dünyanın her yerinde köklü siyasi, sosyal, ekonomik çalkantılar yaşanırken Türkiye'nin olduğu yerde çakılıp kalması elbette düşünülemez.Ülkemiz yıllarca statükoya teslim olduğu için büyük bedeller ödemiştir. Bu defa küresel, siyasi, ekonomik değişimin önünden giderek kendi inisiyatiflerimizi hayata geçirmek suretiyle hayata geçirmeye çalışacağız. Ekonomiden, güvenliğe bölgesel ve siyasal liderlik politikası izlemektedir ülkemiz.HUKUKİ VE EKONOMİK REFORM PAKETLERİNİN HAZIRLIKLARINI BİR SÜRE ÖNCE BAŞLATTIKHukuki ve ekonomik reform paketlerinin hazırlıklarını bir süre önce başlatmıştık. Adalet Bakanlığımız hukuki reform, Hazine ve Maliye Bakanlığımız ekonomik reformlarla ilgili teknik çalışmalarını hamdolsun belirli bir seviyeye getirdi.İlgili tüm bakanlıklarımız, kurumlar, sivil toplum kuruluşları ile görüşmeler yapıldı. Ortaya konulan tespit ve teklifler çerçevesinde her kesimin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak taslaklar ortaya çıktı. Şimdi bu taslakları hem kendi içimizdeki kurullarımız ve Cumhur İttifakı ortağımızla değerlendirerek inşallah bir noktaya getireceğiz."