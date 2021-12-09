Zencefil çayı tarifi: Taze zencefil nasıl kullanılır? Taze zencefil nasıl tüketilir?

Kışın soğuğa ve hastalıklara karşı en güçlü silahlarımızdan biri bitki çayıdır. Ihlamurdan kuşburnuna, rezeneden bamyaya kadar pek çok çayın pek çok faydası vardır. Bunlardan biri zencefil. Dikkatli kullanıldığında pek çok faydası olan zencefili tüketebilir ya da yemeklere ve çaylara ekleyebilirsiniz. Peki Taze zencefil nasıl kullanılır? Taze zencefil nasıl tüketilir? İşte Zencefilli çay tarifi...

Taze Zencefil Nasıl Tüketilir?



Zencefilin Faydaları Nelerdir?

Zencefil Çayı Nasıl Yapılır?



kışın bizi rahatsız eden öksürüğe karşı etkili bir doğal silahtır. Ayrıca vücut yağ oranını dengelemenin pek çok faydasından biridir. Kas yorgunluğuna iyi gelir ve mide problemlerinde etkilidir. Peki? Sizler için en etkili ve lezzetliyazdık.-Zencefili çay olarak tüketebiliriz-Zencefili yemeklere ya da salatalara lezzet verici baharat olarak tüketebiliriz-Zencefil esansiyel yağ olarak tüketilebilir. Zencefilin en etkili şeklidir. çünkü zencefilin en yüksek yağ seviyelerini içerir. Sağlık için alınabilir veya ağrıyan bölgeye sürülerek ovuşturulabilir. Tipik olarak, iki veya üç damla uçucu yağ tavsiye edilen terapötik dozdur.-Zencefili çiğ olarak da tüketebilirsiniz. Her sabah bir bardak sıcak ya da soğuk suya rendeleyerek içebilirsiniz.-Soğuk algınlıklarına karşı etkin direniş sağlar.-Hafif gaz, şişkinlik ve spazm şeklinde görülen sindirim sistemi rahatsızlıklarına karşı etkili oluyor.-Hazmı kolaylaştırma ve hazmı düzenleme özelliklerinin yanı sıra birçok sebepten kaynaklanan (hamilelik, yol tutması ve kemoterapi) mide bulantısını, baş dönmesini ve kusmayı önleyici özelliklere sahip.-Vücudu ısıtıcı etkiye sahip olduğundan terlemeye yardımcı olur.-İshali keser.-Romatizma ve osteoartrit ağrılarını giderici etkisi bulunuyor.-Ağrı kesici, antihistaminik ve iltihap sökücü özelliklere sahip.Zencefil çayını özellikle yorgun ve hastalanacakmış gibi hissettiğinizde içebilirsiniz. Bağışıklık sisteminize katkı sağlayacağı için kısa sürede toparlanmanıza yardımcı olacaktır.40 gr taze zencefil kökü2 limonun suyu4 çorba kaşığı saf bal4 bardak kaynamış içme suyu.2 ekstra limon – çay hazırlandıktan sonra üzerini süslemek için.Zencefilin kabuğunu soyup nemli iç kısmını rendeleyin.Cam bir kaseye veya bir sos tavasına kaynamış suyu koyun, rendelenmiş zencefilleri ve limon suyunu ekleyin.Güzelce karıştırın.Üzerini kapatıp 10-15 dakika demlenmesini bekleyin.Bez veya normal bir süzgeç yardımıyla süzün.Balı ekleyin, iyice karıştırın.Damak tadınıza göre ekşi veya tatlı olmasını istiyorsanız ekstra limon suyu veya bal katın. İki limonu ince dilimler halinde ilave edin.