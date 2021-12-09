Yeni Zelanda'da gençler, sigara satın alamayacak

Yeni Zelanda, zararlı alışkanlıklarla ilgili radikal bir karara imza attı.Wellington yönetimi, gelecek nesiller için sigara satın almayı yasaklayacağını duyurdu.SİGARA YASAĞI KARARIKarara göre, 14 yaş ve altında olanların tütün almasına yasal olarak izin verilmeyecek. Böylece yeni mevzuat, yasal sigara içme yaşının her yıl artacağı anlamına geliyor."TARİHİ BİR GÜN"Sağlık Bakan Yardımcısı Ayesha Verrall, dumansız bir Yeni Zelandalı nesil ortaya çıkarmak istediklerini belirterek, "Bu, halkımızın sağlığı için tarihi bir gün." dedi."GENÇLERİN SİGARAYA BAŞLAMAMASINI İSTİYORUZ"Hükümetin "Dumansız 2025" eylem planının ayrıntılarını açıklayan Verrall, yaşlı insanların yalnızca çok düşük nikotin seviyelerine sahip tütün ürünlerini satın alabileceğini ve daha az sayıda dükkanın tütün ürünleri satabileceğini kaydetti.Verrall, "Gençlerin sigaraya başlamamasını sağlamak istiyoruz, bu nedenle onlara tütün ürünleri satmayı veya tedarik etmeyi suç haline getireceğiz." ifadesini kullandı.SİGARA İÇME ORANINDA DÜŞÜŞYeni Zelandalı Bakan Yardımcısı, "Kanun yürürlüğe girdiğinde 14 yaşında olan kişiler asla yasal olarak tütün satın alamayacak." diye konuştu.Yeni Zelanda'nın günlük sigara içme oranları düşüş trendine girmiş durumda. Oran, on yıl önce yüzde 18'den 2018'de yüzde 11,6'ya geriledi.DÖRT KANSER HASTALIĞINDAN BİRİNİN SEBEBİThe Sydney Morning Herald'ın haberine göre, sigara içmek, Yeni Zelanda'da önlenebilir ölümlerin önde gelen nedenlerinden biri ve dört kanser hastalığından birinin sebebi konumunda.4.7 MİLYAR DOLARLIK TASARRUF YAPILACAKVerrall, "Sigara içme oranları doğru yönde ilerlerken, hedefimize ulaşmak için daha fazlasını, daha hızlı yapmamız gerekiyor." dedi.Planların bir sonucu olarak gelecekteki kamu sağlık harcamalarında yaklaşık 4.7 milyar dolarlık tasarruf öngörülüyor.