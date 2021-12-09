  • USD: 13,62 - 13,65
  • EURO: 15,38 - 15,40
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Üzerine sürülen minibüsün altında ezilmekten son anda kurtulan köpeğe duba fırlattı

Talihsiz bir köpek iki insanın ölümcül saldırısına uğradı. Afyonkarahisar’da, yolda yatarken üzerine minibüs sürülen ve son anda kaçan köpeğe, duba fırlatıldı. Bu anlar, güvenlik kamerasına yansırken, sürücü M.I. ile dubayı fırlatan F.I. hakkında adli ve idari işlem uygulandı.

Üzerine sürülen minibüsün altında ezilmekten son anda kurtulan köpeğe duba fırlattı
Ekleme: 9.12.2021 - 13:26 Güncelleme: 9.12.2021 - 13:37 / Editör: Ozge Selin
Üzerine sürülen minibüsün altında ezilmekten son anda kurtulan köpeğe duba fırlattı
Afyonkarahisar Sinanpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde, minibüsüyle giden sürücü, yol ortasında yatan köpeğin üzerine doğru sürdü.

Son anda yol kenarına kaçan köpeğe bu kez kaldırımdaki kişi, duba fırlattı.



Bu anlar, iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise ihbar üzerine görüntüleri inceledi. Minibüs sürücüsünün M.I., duba fırlatanın da F.I. olduğu belirlendi.

Ekipler, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeliyle M.I. ve F.I hakkında adli ve idari işlem başlattı.



Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Şanlıurfalı çiftçilere bedava elektrik sözü
Bakan Koca imzaladı! Sağlık Bakanlığından 81 ile genelge
Hayata Dönüş Operasyonu'nda son dakika: Eski bakan tanık olarak dinlenecek
Anayasa Mahkemesi'nden emsal karar! Maaşı kesilen memurlar dikkat!
Asgari Ücret zammı için kritik toplantı sona erdi! 2022 yeni asgari ücret zammı ne kadar olacak?
ABD ve İsrail harekete geçti! İran'a yönelik müdahale hazırlığı...
Üzerine sürülen minibüsün altında ezilmekten son anda kurtulan köpeğe duba fırlattı
ASELSAN'dan yeni adım: Türkiye'nin savunma sanayisini hedef alanlara en güzel cevap!
CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetiminin ulaşım faciasına yandaş Can Ataklı bile dayanamadı: İllallah dedirtiyor!
CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu Meclis'teki ahlaksız el harekete ile ilgili konuştu: Ellerime değil sözlerime baksınlar
Bakanlık harekete geçti! İETT'deki vurguna ilişkin soruşturma açıldı
İSPARK'a 41 milyon zararda flaş detaylar!
Sincar’da PKK’ya SİHA darbesi! Sözde Sincar sorumlusu ‘Dijwar’ etkisiz hale getirildi
İBB’nin başı çektiği CHP’li belediyeler borç batağında!
Bakan Soylu'dan flaş açıklama: Tahir Güven'i öldüren teröristi HDP'li vekil saklamış
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi
DSÖ'den kritik Omicron varyantı açıklaması!
Kılıçdaroğlu partisinin siyaset anlayışını özetledi: CHP bugüne kadar Şanlıurfalıları görmezden geldi
HDP'li vekile skandal sözleri tartışılmıştı! Ceza verildi...
CHP'li Cihangir İslam, HDP'li Baluken'i cezaevinde ziyaret etti
Araba almak isteyenler dikkat! MTV'de yeni oranlar belirlendi!

Araba almak isteyenler dikkat! MTV'de yeni oranlar belirlendi!

Üsküdar'da görülmemiş olay! Takla atan lüks araçtan çıktı, canlı yayın yaptı

Üsküdar'da görülmemiş olay! Takla atan lüks araçtan çıktı, canlı yayın yaptı

Kar yağışı kapımızda! Meteoroloji uyardı: Pus ve sise dikkat!

Kar yağışı kapımızda! Meteoroloji uyardı: Pus ve sise dikkat!

American Staffordsihre Terrier ve American Bully ırkı köpekler de 'tehlike arz eden hayvan' olarak belirendi

American Staffordsihre Terrier ve American Bully ırkı köpekler de 'tehlike arz eden hayvan' olarak belirendi

Instagram'dan gençlere ve çocuklara yönelik 'ara ver' uygulaması

Instagram'dan gençlere ve çocuklara yönelik 'ara ver' uygulaması

Apple ile Çin arasında 275 milyar dolarlık gizli anlaşma iddiası

Apple ile Çin arasında 275 milyar dolarlık gizli anlaşma iddiası