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Türkiye'ye ikinci S-400 sevkiyatı olacak mı? Rusya'dan flaş açıklama

Rusya Türkiye’ye ikinci S-400 sevkiyatı hakkında açıklamalarda bulundu. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Türkiye'nin Rus yapımı S-400 savunma sistemi aldığı için ABD'nin uyguladığı yaptırımları eleştirirken Türkiye'ye ikinci S-400 sevkiyatını yapmayı planladıklarını söyledi.

Ekleme: 9.12.2021 - 17:21 Güncelleme: 9.12.2021 - 17:26 / Editör: Ozge Selin
Türkiye'ye ikinci S-400 sevkiyatı olacak mı? Rusya'dan flaş açıklamaKremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis'in dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Soçi'de görüşmesinin ardından Yunan medyasına açıklamalarda bulundu.

'ABD'NİN YAPTIRIM OYUNU OYNAMAYI SEVDİĞİNİ BİLİYORUZ'

Yunanistan ve Rusya arasındaki ikili ilişkiler ve liderlerin görüşmesinde duyurulan anlaşmaları değerlendiren Peskov, Türkiye'nin Rus yapımı S-400 savunma sistemi aldığı için ABD'nin
uyguladığı yaptırımları eleştirdi. ABD'nin Türkiye'ye uyguladığı yaptırımlardan sonuç alamadığını savunan Peskov, 'ABD'nin yaptırım oyunu oynamayı sevdiğini biliyoruz, her ne kadar hedeflerine hiçbir zaman ulaşamadıklarını da anlıyor olsak da' dedi.

'TEK BİR ÜLKENİN DAHİ GÖRÜŞLERİNİ DEĞİŞTİRMESİNE YOL AÇAMADILAR'

Türkiye'nin bu yaptırımlara karşı taviz vermediğini ifade eden Peskov, ABD'ye eleştirilerini sürdürerek, 'Tek bir ülkenin dahi görüşlerini değiştirmesine yol açamadılar. Ancak bizim
politikamız çeşitli ülkelerle, özellikle de ortaklarımızla iş birliğine açık olmak' şeklinde konuştu.

TÜRKİYE'YE YENİ S-400 SEVKİYATI

Peskov, Rusya'nın Türkiye'ye yeni bir S-400 savunma sistemi daha tedarik edip etmeyeceğinin sorulması üzerine, 'Türk ortaklarımızla belirli bir anlayışa sahibiz ve öyle umuyoruz. Öyle umuyoruz, evet' şeklinde yanıt verdi.
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