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Tüm dünya izledi: Acı son saniye saniye böyle görüntülendi

Niagara şelalesinde gerçekleşen kurtarma operasyonu nefes kesti. ABD'nin en ünlü doğal güzelliklerinden biri olan ve her gün sayısız turistin ziyaret ettiği, birçok filme de konu olmuş Niagara Şelaleleri akılalmaz bir kaza ve arkasından gelen dev operasyonla dünya gündemine bomba gibi düştü.

Ekleme: 9.12.2021 - 14:39 Güncelleme: 9.12.2021 - 14:41 / Editör: Ozge Selin
Tüm dünya izledi: Acı son saniye saniye böyle görüntülendi
Dün meydana gelen olayda bir kadının arabasıyla birlikte Nigara Şelalesi'ne düştüğü haberi yetkilileri harekete geçirdi. Kurtarma ekibi dev bir operasyon başlattı.

Yarım dakikada 168 bin metreküp suyun aktığı şelaleye düşen ve arabasının içinde sıkışan kadın azgın suların da etkisiyle hızla şelalenin ucundan aşağı düşmek üzereyken kurtarma operasyonuna start verildi.



Olay yerine gelen helikopter ABD Sahil Güvenlik ekibinden cesur bir dalgıcın hızla suya gömülen arabanın üzerine sarkıtılması ve arabada sıkışan kadının bu şekilde çıkarılması için anında devreye girdi.



Kurtarma ekibinin dalgıç üyesi helikopter yardımıyla arabanın tam üzerine getirildi ve bir halatla aşağı sarkıtıldı. Öte yandan bölgede şelaleden kaynaklı çok hızlı bir su akışı, etrafa saçılıp görüş alanını bozan dalgalar ve ekibin işini oldukça zorlaştıran bir su akışı bulunuyordu.

Polis yetkilileri kurtarma operasyonunda sergilenen cesareti överken New York valisi yaptığı açıklamada arabanın suya nasıl düştüğünün henüz anlaşılamadığını ancak bölgedeki yolların sürekli ıslak olmasından dolayı genelde kaygan olduğunu, son günlerde gerçekleşen hafif kar yağışıyla birlikte kayganlığın iyice artmasının bu trajediye sebep olmuş olabileceğini belirtti.



Polis yetkilileri kurtarma operasyonunda sergilenen cesareti överken New York valisi yaptığı açıklamada arabanın suya nasıl düştüğünün henüz anlaşılamadığını ancak bölgedeki yolların sürekli ıslak olmasından dolayı genelde kaygan olduğunu, son günlerde gerçekleşen hafif kar yağışıyla birlikte kayganlığın iyice artmasının bu trajediye sebep olmuş olabileceğini belirtti.



Operasyonun sonunda arabasıyla şelaleye uçan kadının hayatını kaybettiği öğrenildi.
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