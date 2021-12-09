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TBMM yine karıştı: Yumruklu kavga!

Meclis’te İçişleri Bakanlığı’nın bütçe görüşmeleri sırasında tansiyon yükseldi, tartışma yumruklu kavgaya dönüştü.

TBMM yine karıştı: Yumruklu kavga!
Ekleme: 9.12.2021 - 00:59 Güncelleme: 9.12.2021 - 01:16 / Editör: Ozge Selin
TBMM yine karıştı: Yumruklu kavga!
TBMM Genel Kurulu'nda dün İçişleri Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2022 yılı bütçeleri görüşüldü. Saat 11.00'da başlayan görüşme olaylı geçti. Yumrukların havada uçuştuğu kavgaya giden süreç Meclis tutanaklarına yansıdı.

CHP'Lİ VEKİL BAŞLATTI

CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, kürsüdeki konuşmasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya “10 bin dolar alan siyasetçi” iddiasını sordu. Aydın, daha sonra “Sayın Bakan, Sezgin Baran Korkmaz'ın kaçırılmasını ‘devlet kararıdır' diye açıkladınız” iddiasında bulundu. Bu ifadeye sert tepki gösteren Bakan Soylu, “Yalan söylüyorsun. Devlete iftira atıyorsunuz” karşılığını verdi.

TANSİYON YÜKSELDİ

CHP'li diğer milletvekillerinin de tartışmaya dahil olması üzerine Meclis'te tansiyon yükseldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, “Sayın Bakan, mafya liderine alacakaranlıkta haber gönderip ‘Operasyon olacak, benden haber bekle' dedin mi?” diye sordu. Bakan Soylu'nun buna cevabı ise “Sezgin Baran Korkmaz'ı CHP'ye sor. Birlikte yattıkları kalktıkları kendi grubuna sorun” oldu.

TERÖRİST HAMİSİSİN

CHP'li Özgür Özel'in, Bakan Süleyman Soylu'ya yönelik “dinle terbiyesiz” şeklindeki hakareti tansiyonu iyice yükseltirken, Soylu, Özel'e “Sen terörist hamisisin” dedi. Ardından CHP'li Erkan Aydın “Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağına binerken çıktı. Açıklamada ‘başka uçak yoktu, ne yapayım' dediniz” ifadesini kullandı. Soylu ise buna karşılık olarak “Sahtekarca yalan söylüyorsun” dedi.

HAKARETLER KIZIŞTIRDI

CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer'in, Bakan Soylu'ya “şerefsiz” demesi bardağı taşıran son nokta oldu. Bunun ardından CHP'li milletvekilleri komisyon sıralarına doğru yürümeye başladı. AK Partili milletvekilleri de Soylu'nun olduğu yere doğru gitti ve iki partinin milletvekilleri birbirine girdi. Yumruklaşmaların yaşandığı kavga nedeniyle oturuma 10 dakika ara verildi. Oturumu yöneten TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, aranın ardından Meclis'in mehabetine yakışmayan hareketler yaşandığını belirterek, milletvekillerini, görüşmelerin Meclis'in saygınlığına ve İçtüzük hükümlerine göre yürütülmesine yardımcı olmaya çağırdı.
TBMM yine karıştı: Yumruklu kavga!
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