Sudan'da kaçırılan 2 Türk vatandaşı kurtarıldı

Dün akşam saatlerinde Kuzey Darfur eyaletine bağlı Faşir kentindeki elektrik üretim şirketinde çalışan 2 Türk ve Sudanlı şoför işten döndükleri sırada kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırılmıştı. Sudanlı şoför darbedildikten sonra aracıyla birlikte salıverilirken, şahıs tedavisinin ardından taburcu edildi.Sudanlı şoför olayın ardından verdiği ifadesinde kendilerini kaçıran kişilerin fiyde istemediklerini bildirmişti. Şoför, şahısların Türklerle sorunları olmadığını da ifade etmiş ve önceki gün kentte kabileler arasında yaşanan ölü ve yaralıların olduğu saldırının failleri yakalanana kadar kaçırılan Türkleri rehin tutacakları bilgisini paylaşmıştı.OPERASYONLA KURTARILDILARYaşanan gelişmelerin ardından Dışişleri Bakanlığı da sürece dahil olmuş ve kaçırılan Türklerin serbest bırakılması için yoğun mesai harcamıştı. Gelen son dakika haberine göre dün kaçırılan 2 Türk vatandaşı bugün operasyonla kurtarıldı.